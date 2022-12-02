Найден, жив! В Новосибирске нашли пропавшего подростка

Поисковый отряд “ЛизаАлерт Новосибирск” написал в одноименной группе VK, что 14-летний юноша, наконец, нашелся живым. О его состоянии и причинах побега в сообщении не уточняется.
Напомним, что широкую огласку исчезновение школьника получило 1 декабря, когда ведущие издания региона написали о происшествии.
Мальчик пропал 21 ноября, возвращаясь из школы домой. Первое сообщение о поиске новосибирца на профильном сайте LizaAlert также датируется первым декабря.
Напомним, что недавно огласка помогла найти другого школьника двенадцати лет.