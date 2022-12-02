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Найден, жив! В Новосибирске нашли пропавшего подростка

Сегодня, 13:22
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Пропавшего 14-летнего мальчика нашли в Новосибирске

Юный новосибирец две недели назад вышел из дома и не вернулся. Новость о его обнаружении пришла сегодня, в пятницу второго декабря.

Поисковый отряд “ЛизаАлерт Новосибирск” написал в одноименной группе VK, что 14-летний юноша, наконец, нашелся живым. О его состоянии и причинах побега в сообщении не уточняется.

Напомним, что широкую огласку исчезновение школьника получило 1 декабря, когда ведущие издания региона написали о происшествии.

Мальчик пропал 21 ноября, возвращаясь из школы домой. Первое сообщение о поиске новосибирца на профильном сайте LizaAlert также датируется первым декабря.

Напомним, что недавно огласка помогла найти другого школьника двенадцати лет.

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#Новосибирск#Лизаалерт#Найденный ребенок
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