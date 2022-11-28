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В Новосибирске нашли 12-летнего подростка, который пропал после ухода из школы

Сегодня, 14:32
Фото: Лиза Алерт/ВК
Пятый день в Новосибирске ищут 12-летнего мальчика, который пропал после школы
По словам волонтеров из отряда «Лиза Алерт», ребенка нашли живым, сейчас жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает.

Волонтеры, принимавшие активное участие в поисках мальчика, рассказали, что найденный ими Николай «находился в тепле, не голодал. Его жизни и здоровью не был нанесен никакой ущерб, с ним все хорошо».

В дальнейшем с подростком будут работать сотрудники ПДН, для того, чтобы предотвратить его повторные уходы из дома.

Мать ребенка сообщила, что в тот день в школе произошел неприятный инцидент с участием ее сына, но не уточнила — что именно.

Очевидцы происшествия сообщили в соцсетях, что 12-летний Николай Дорохов был причастен к распылению перцового баллончика в стенах школы. Шалость имела последствия — якобы, нескольким школьникам потребовалась медицинская помощь.

Напомним, что пропавшего ребенка искали с 24 ноября.

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#Общество#Происшествия#Лиза Алерт#Пропавший ребенок
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