В Новосибирске нашли 12-летнего подростка, который пропал после ухода из школы

Волонтеры, принимавшие активное участие в поисках мальчика, рассказали, что найденный ими Николай «находился в тепле, не голодал. Его жизни и здоровью не был нанесен никакой ущерб, с ним все хорошо».
В дальнейшем с подростком будут работать сотрудники ПДН, для того, чтобы предотвратить его повторные уходы из дома.
Мать ребенка сообщила, что в тот день в школе произошел неприятный инцидент с участием ее сына, но не уточнила — что именно.
Очевидцы происшествия сообщили в соцсетях, что 12-летний Николай Дорохов был причастен к распылению перцового баллончика в стенах школы. Шалость имела последствия — якобы, нескольким школьникам потребовалась медицинская помощь.
Напомним, что пропавшего ребенка искали с 24 ноября.