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Новосибирский рынок жилья демонстрирует рекордную динамику

Сегодня, 09:58
Фото: atas.info
Новостройки Новосибирска
Спрос на рынке недвижимости Новосибирской области стабилен и довольно высок. Сибиряки, несмотря на сложности нынешнего времени активно приобретают дома и квартиры. Устойчивый спрос наблюдается как в секторе новостроек, так и в сфере вторичного жилья.

Сакральный декабрь

Невероятно, но факт: шикарные подарки на Новый год в виде собственных квадратных метров жилой площади новосибирцы предпочитают делать в последний месяц года, сообщает издание Оm1.ru.

"Каждый декабрь, независимо от социально-экономических факторов, наблюдается рекордная динамика", - констатирует традиционное увеличение продаж на рынке недвижимости основатель и генеральный директор ГК "One company" Айрат Ямаев.

В последний месяц 2022 года также ожидается рост числа сделок, но при этом резкого роста или спада на жилую недвижимость в декабре не прогнозируется. 

Эксперт рассказал о последних тенденциях на рынке жилья. Так, в последние два месяца незначительно подешевела «вторичка». Но ипотечные ставки для данного сегмента по-прежнему держатся на уровне 10 процентов годовых и предпосылок к их уменьшению не наблюдается. 

Еще одна особенность, проявившаяся в последнее время – высокая конкуренция среди девелоперов. Данное явление побуждает застройщиков внимательнее подходить к качеству строящегося жилья и быстрее реагировать на конъюнктуру рынка.

Цена и выгода

В последние годы стоимость квадратных метров жилья росла по всей стране. Не стала исключением и столица Сибири. 

Этот процесс, по мнению Айрата Ямаева, шел устойчиво, несмотря на пандемию, рост ипотечных ставок, политические и экономические события последнего года. При этом эксперт уверен, что декабрьские цены на квадратные жилые метры вряд ли успеют изменится.

Чего не скажешь о ценах наступающего 2023 года. Аналитики рынка недвижимости полагают, что в последующие 12 месяцев стоимость недвижимости изменится, увы, в большую сторону. Причем, неоднократно.

Инвестирование в рынок недвижимости сегодня считается наиболее выгодным вложением денег. Не исключение и сектор коммерческой недвижимости. Однако эксперты предупреждают, что капитал нужно вкладывать в данный сегмент, только будучи экспертом в этой достаточно узкой и специфичной тематике. Если такого опыта нет, то лучше вложить деньги в жилую недвижимость.

Монополия – не есть плохо

Не секрет что строительный рынок региона постепенно монополизируется. В связи с этим некоторые аналитики полагают, что что объединение небольших строительных компаний приведет к тому, что образовавшийся "строительный картель" будет диктовать свои цены на жилье. 

Айрат Ямаев, напротив, полагает, что монополизация – залог оздоровления рынка жилой недвижимости. Она сократит долю проблемных объектов, насытит процесс новыми концептуальными предложениями. 

Новосибирск – конкурентный город с точки зрения застройщика. И доля строительного объема на топ-10 застройщиков не является критичной. Чего не скажешь о ближайших соседях Новосибирского региона  – Кемеровской, Омской и Томской областях.

На рынке паника?

Сентябрьские события всколыхнули сектор недвижимости, однако брешь на рынке не пробили. После 21 сентября рынок действительно на какое-то время был поставлен на паузу. Однако уже в начале октября доля сделок, особенно на вторичном рынке, стала расти. Во многом из-за того, что продавцы начали снижать цены и охотнее соглашаться на формулу "торг уместен".

Спустя пару месяцев обозначилась тенденция на улучшение жилищных условий. К тому же у будущих покупателей появились новые возможности – льготные субсидированные ставки по ипотеке в новостройках и возможность для скидок, которые сейчас широко предлагают продавцы вторичного рынка жилья. 

Айрат Ямаев считает, что в данном случае нужно полностью исключить психологические факторы и базироваться на экономической основе и грамотном расчете.

Действительно: успокойтесь, все просчитайте и посоветуйтесь с грамотными экспертами.

В этом случае долгожданная, недешевая покупка станет в радость и принесет обладателю квартиры только положительные эмоции.   

 

В Новосибирской области резко вырос спрос на новостройки
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#Общество#Город#Бизнес#Новосибирск
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