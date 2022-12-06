Новосибирский рынок жилья демонстрирует рекордную динамику

Сентябрьские события всколыхнули сектор недвижимости, однако брешь на рынке не пробили. После 21 сентября рынок действительно на какое-то время был поставлен на паузу. Однако уже в начале октября доля сделок, особенно на вторичном рынке, стала расти. Во многом из-за того, что продавцы начали снижать цены и охотнее соглашаться на формулу "торг уместен".