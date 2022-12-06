Новосибирский рынок жилья демонстрирует рекордную динамику

Невероятно, но факт: шикарные подарки на Новый год в виде собственных квадратных метров жилой площади новосибирцы предпочитают делать в последний месяц года, сообщает издание Оm1.ru.
"Каждый декабрь, независимо от социально-экономических факторов, наблюдается рекордная динамика", - констатирует традиционное увеличение продаж на рынке недвижимости основатель и генеральный директор ГК "One company" Айрат Ямаев.
В последний месяц 2022 года также ожидается рост числа сделок, но при этом резкого роста или спада на жилую недвижимость в декабре не прогнозируется.
Эксперт рассказал о последних тенденциях на рынке жилья. Так, в последние два месяца незначительно подешевела «вторичка». Но ипотечные ставки для данного сегмента по-прежнему держатся на уровне 10 процентов годовых и предпосылок к их уменьшению не наблюдается.
Еще одна особенность, проявившаяся в последнее время – высокая конкуренция среди девелоперов. Данное явление побуждает застройщиков внимательнее подходить к качеству строящегося жилья и быстрее реагировать на конъюнктуру рынка.
В последние годы стоимость квадратных метров жилья росла по всей стране. Не стала исключением и столица Сибири.
Этот процесс, по мнению Айрата Ямаева, шел устойчиво, несмотря на пандемию, рост ипотечных ставок, политические и экономические события последнего года. При этом эксперт уверен, что декабрьские цены на квадратные жилые метры вряд ли успеют изменится.
Чего не скажешь о ценах наступающего 2023 года. Аналитики рынка недвижимости полагают, что в последующие 12 месяцев стоимость недвижимости изменится, увы, в большую сторону. Причем, неоднократно.
Инвестирование в рынок недвижимости сегодня считается наиболее выгодным вложением денег. Не исключение и сектор коммерческой недвижимости. Однако эксперты предупреждают, что капитал нужно вкладывать в данный сегмент, только будучи экспертом в этой достаточно узкой и специфичной тематике. Если такого опыта нет, то лучше вложить деньги в жилую недвижимость.
Не секрет что строительный рынок региона постепенно монополизируется. В связи с этим некоторые аналитики полагают, что что объединение небольших строительных компаний приведет к тому, что образовавшийся "строительный картель" будет диктовать свои цены на жилье.
Айрат Ямаев, напротив, полагает, что монополизация – залог оздоровления рынка жилой недвижимости. Она сократит долю проблемных объектов, насытит процесс новыми концептуальными предложениями.
Новосибирск – конкурентный город с точки зрения застройщика. И доля строительного объема на топ-10 застройщиков не является критичной. Чего не скажешь о ближайших соседях Новосибирского региона – Кемеровской, Омской и Томской областях.
Сентябрьские события всколыхнули сектор недвижимости, однако брешь на рынке не пробили. После 21 сентября рынок действительно на какое-то время был поставлен на паузу. Однако уже в начале октября доля сделок, особенно на вторичном рынке, стала расти. Во многом из-за того, что продавцы начали снижать цены и охотнее соглашаться на формулу "торг уместен".
Спустя пару месяцев обозначилась тенденция на улучшение жилищных условий. К тому же у будущих покупателей появились новые возможности – льготные субсидированные ставки по ипотеке в новостройках и возможность для скидок, которые сейчас широко предлагают продавцы вторичного рынка жилья.
Айрат Ямаев считает, что в данном случае нужно полностью исключить психологические факторы и базироваться на экономической основе и грамотном расчете.
Действительно: успокойтесь, все просчитайте и посоветуйтесь с грамотными экспертами.
В этом случае долгожданная, недешевая покупка станет в радость и принесет обладателю квартиры только положительные эмоции.