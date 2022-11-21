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В Новосибирской области резко вырос спрос на новостройки

Сегодня, 10:02
В октябре в регионе резко ускорился рост числа заключенных договоров долевого участия (ДДУ), через которые приобретается жилье в новостройках, - в сравнении с сентябрем.

Такие данные предоставил изданию «Новосибирские новости» Росреестр. По словам чиновников, в Новосибирске в тройку лидеров по жилищному строительству вошли Октябрьский, Калининский и Заельцовский районы, максимальный рост (62%) наблюдается в первом.

Всего же с января по октябрь в регионе зарегистрировано 25 093 ДДУ.  

Более 77% сделок жители Новосибирска и области регистрируют онлайн, доля квартир купленных в ипотеку достигает 86%.

Ранее новосибирская мэрия опубликовала список подлежащих сносу жилых домов. В Октябрьском районе планируется снести дома № 390 и 374 на ул. Чехова, №, в Ленинском - дома № 23 и 25 на ул. Малыгина и дом № 10 в Первомайском районе на ул. Радиостанция № 2.

 
 
 
 
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#Общество#Город#Бизнес#Новосибирск#Новосибирская область#Новостройки#Спрос#Рост
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