В Новосибирской области резко вырос спрос на новостройки

Такие данные предоставил изданию «Новосибирские новости» Росреестр. По словам чиновников, в Новосибирске в тройку лидеров по жилищному строительству вошли Октябрьский, Калининский и Заельцовский районы, максимальный рост (62%) наблюдается в первом.

Всего же с января по октябрь в регионе зарегистрировано 25 093 ДДУ.

Более 77% сделок жители Новосибирска и области регистрируют онлайн, доля квартир купленных в ипотеку достигает 86%.

Ранее новосибирская мэрия опубликовала список подлежащих сносу жилых домов. В Октябрьском районе планируется снести дома № 390 и 374 на ул. Чехова, №, в Ленинском - дома № 23 и 25 на ул. Малыгина и дом № 10 в Первомайском районе на ул. Радиостанция № 2.