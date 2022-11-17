В Новосибирске снесут пять аварийных старых домов

В постановлении, опубликованном на портале правовой информации, значится список домов, подлежащих сносу.
Это два дома в Октябрьском районе на улице Чехова, №№ 390 и 374, два жилых строения в Ленинском районе, улица Малыгина №№ 23 и 25, а также дом № 10 в Первомайском районе по улице Радиостанция № 2.
Сроки, установленные для сноса ветхих и аварийных домов, пока не называются. Нет информации и о том, что появится на месте бывших строений.
Ранее стало известно о провалившемся поле в татарском доме для детей-сирот.