atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Новосибирске снесут пять аварийных старых домов

Сегодня, 15:29
Фото: 1MI
Снос дома
Сотрудники городской администрации нашли решение проблемы ветхого жилья в Новосибирске

В постановлении, опубликованном на портале правовой информации, значится список домов, подлежащих сносу.

Это два дома в Октябрьском районе на улице Чехова, №№ 390 и 374, два жилых строения в Ленинском районе, улица Малыгина №№ 23 и 25, а также дом № 10 в Первомайском районе по улице Радиостанция № 2.

Сроки, установленные для сноса ветхих и аварийных домов, пока не называются. Нет информации и о том, что появится на месте бывших строений.

Ранее стало известно о провалившемся поле в татарском доме для детей-сирот.

Читайте также:
Жителей Хилокского жилмассива признали потерпевшими из-за соседства со свалкамиШум на новосибирских ТЭЦ связан с сильными морозамиМедведь бродит среди людей – новосибирцы в ужасе
#Общество#Город#Новосибирск#Снос#Аварийные дома
Подпишитесь
Пять цитат Александра Мысика: от назначения главой «Метро МиР» до задержания
Сегодня, 17:41
Какие контракты остались у "Метро МиР" в Новосибирске после задержания Мысика
Сегодня, 09:03
Экс-гендиректор "Стрижей" Поляков отдал половину новой компании девелоперу из Томска
Вчера, 12:15
Депутат Мамонтов заплатил маме сбитого ребенка под Новосибирском миллион
Сегодня, 08:48
Погода на Новый год-2023: опубликован прогноз на новогоднюю ночь, 31 декабря-1 января
Вчера, 08:47
Два детских тренера по хоккею разбились на Северном объезде: новосибирцы о трагедии
Сегодня, 11:55