Шум на новосибирских ТЭЦ связан с сильными морозами

«В первые часы запуска шум небольшой, но может усиливаться по мере выхода агрегата на нужные параметры. Если мероприятия проводим в дневное время, горожане, как правило, шум не слышат. Поздним вечером, в ночное время слышимость может быть выше», – рассказал главный инженер ТЭЦ-4 Константин Зырянов.
В СГК отметили, что большинство подготовительных работ уже сделаны, однако подключение дополнительных котлов перед сильными морозами сопровождается громкими звуками.
Примечательно, что самая мощная ТЭЦ-5 практически не мешает горожанам, так как располагается далеко от жилых домов.
Ранее жители Новосибирска жаловались на шумные вертолеты в небе над городом. Как выяснилось, полеты организовала СГК, сотрудники которой искали дефекты теплосетей с помощью тепловизоров.