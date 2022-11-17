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Шум на новосибирских ТЭЦ связан с сильными морозами

Сегодня, 08:04
Фото: Wikimedia
Новосибирск
Доносящийся от новосибирских ТЭЦ шум появляется во время прогрева котлов, сообщили в “Сибирской генерирующей компании" (СГК).

«В первые часы запуска шум небольшой, но может усиливаться по мере выхода агрегата на нужные параметры. Если мероприятия проводим в дневное время, горожане, как правило, шум не слышат. Поздним вечером, в ночное время слышимость может быть выше», – рассказал главный инженер ТЭЦ-4 Константин Зырянов.

В СГК отметили, что большинство подготовительных работ уже сделаны, однако подключение дополнительных котлов перед сильными морозами сопровождается громкими звуками.

Примечательно, что самая мощная ТЭЦ-5 практически не мешает горожанам, так как располагается далеко от жилых домов.

Ранее жители Новосибирска жаловались на шумные вертолеты в небе над городом. Как выяснилось, полеты организовала СГК, сотрудники которой искали дефекты теплосетей с помощью тепловизоров.

Жители Новосибирска пожаловались на странный ночной шум
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#Общество#Город#Происшествия#Новосибирск#СГК#ТЭЦ#Шум#Объяснение
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