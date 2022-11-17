Шум на новосибирских ТЭЦ связан с сильными морозами

«В первые часы запуска шум небольшой, но может усиливаться по мере выхода агрегата на нужные параметры. Если мероприятия проводим в дневное время, горожане, как правило, шум не слышат. Поздним вечером, в ночное время слышимость может быть выше», – рассказал главный инженер ТЭЦ-4 Константин Зырянов.