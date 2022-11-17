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Медведь бродит среди людей – новосибирцы в ужасе

Сегодня, 01:17
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Медведь в Новосибирском зоопарке

Возле Новосибирска на правом берегу Оби заметили медведя

Медведь напугал жителей Новосибирска – его следы заметили на правобережье, сообщил министр природных ресурсов и экологии региона Евгений Шестернин.

Новосибирцы видели медведя прямо возле города. Специалисты Минприроды нашли следы хищника на правом берегу Оби – в районе Кубовинского сельского совета.

Оказалось, что косолапый забрел на лодочную базу, которая располагается вблизи жилых домов, а затем мишка пошел по берегу в сторону Новосибирска.

Горожане попросили отреагировать на эту ситуацию, так как животное может угрожать их безопасности.16 ноября министр экологии подписал приказ по рассмотрению всех вариантов регулирования численности, в том числе и усыпление.

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Читайте также о том, как прошло спасенных медвежат в Болотнинском районе. Их отправили на реабилитацию, так как косолапые долго бродили вблизи людей. 

#Эмилия Губарева#Новосибирск#Медведи#Животные
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