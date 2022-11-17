Новосибирцы видели медведя прямо возле города. Специалисты Минприроды нашли следы хищника на правом берегу Оби – в районе Кубовинского сельского совета.
Оказалось, что косолапый забрел на лодочную базу, которая располагается вблизи жилых домов, а затем мишка пошел по берегу в сторону Новосибирска.
Горожане попросили отреагировать на эту ситуацию, так как животное может угрожать их безопасности.16 ноября министр экологии подписал приказ по рассмотрению всех вариантов регулирования численности, в том числе и усыпление.
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