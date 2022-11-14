Новосибирские медвежата улетели на реабилитацию в Ленинградскую область

“Это принимает их центр реабилитации “Велес”, который (...) будет рассматривать вопрос, подлежат эти медвежата выпуску в природу, либо (...) они будут содержаться в зоопарках, а может быть и в этом же реабилитационном центре”, - сообщил глава Минприроды.
На видео запечатлены деревянные ящики со зверятами, запись заканчивается взлетом самолета.
В региональном правительстве добавили, что медвежат назвали Яша и Мишель. Там также поделились подробностями спасения хищников.
“В начале сентября мы узнали из социальных сетей о том, что в Болотнинском районе граждане возле дороги часто встречают двух медвежат и прикармливают [детенышей]. Одного из них забрала себе местная жительница, чтобы спасти его жизнь. (...) министерство оценило действия по отлову медвежонка как вынужденную меру (...) и начало оказывать всевозможное содействие по решению вопросов его дальнейшей судьбы. Аналогично все произошло и со втором мишкой”, - приводятся в пресс-релизе слова исполняющего обязанности начальника управления по охране животного мира министерства Владимир Чёрный.
Он также поблагодарил помогавших с поимкой волонтеров и ветеринаров, “которые провели все необходимые обследования, поставили прививки и сейчас с медвежатами все хорошо”.
Черный уточнил, что неизвестна судьба мамы медвежат. «Не исключаем вероятность того, что этих медвежат высадили возле дороги, так как все случаи их обнаружения были именно там», - отметил он.
Ранее жителям Новосибирска предложили попрощаться с медвежатами.