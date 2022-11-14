Новосибирские медвежата улетели на реабилитацию в Ленинградскую область

“В начале сентября мы узнали из социальных сетей о том, что в Болотнинском районе граждане возле дороги часто встречают двух медвежат и прикармливают [детенышей]. Одного из них забрала себе местная жительница, чтобы спасти его жизнь. (...) министерство оценило действия по отлову медвежонка как вынужденную меру (...) и начало оказывать всевозможное содействие по решению вопросов его дальнейшей судьбы. Аналогично все произошло и со втором мишкой”, - приводятся в пресс-релизе слова исполняющего обязанности начальника управления по охране животного мира министерства Владимир Чёрный.