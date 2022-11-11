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Спасенных в НСО медвежат отправят в реабилитационный центр

Сегодня, 15:04
Фото: ВК-страница Евгения Шестернина
Медвежонок, пойманный под Новосибирском
Глава новосибирского Минприроды Евгений Шестернин сообщил, что двух медвежат, которых спасли в пригороде Болотного, отправляют на реабилитацию.

“Специалисты министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области готовят к отправке двух медвежат, спасенных в Болотнинском районе, в реабилитационный центр Ленинградской области”, - написал Шестернин на своей странице во “Вконтакте.

Он добавил, что  “мероприятие” состоится 13 ноября в Новосибирске  по адресу: ул. Большая, 476, начало в 12.00.

“Приходите, если хотите проводить в долгую и интересную жизнь двух сибирских медвежат”, - призвал министр.

Зверят поймали 19 сентября. Их впервые встретили люди возле села Карасево в начале сентября. Они были до того смелые, что без стеснения подходили к селянам и клянчили еду.

 

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