Спасенных в НСО медвежат отправят в реабилитационный центр

“Специалисты министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области готовят к отправке двух медвежат, спасенных в Болотнинском районе, в реабилитационный центр Ленинградской области”, - написал Шестернин на своей странице во “Вконтакте.
Он добавил, что “мероприятие” состоится 13 ноября в Новосибирске по адресу: ул. Большая, 476, начало в 12.00.
“Приходите, если хотите проводить в долгую и интересную жизнь двух сибирских медвежат”, - призвал министр.
Зверят поймали 19 сентября. Их впервые встретили люди возле села Карасево в начале сентября. Они были до того смелые, что без стеснения подходили к селянам и клянчили еду.