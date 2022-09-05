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Грибники нарвались на двух голодных медведей под Новосибирском

Сегодня, 15:43
Фото: Типичное Болотное

Грибники наткнулись на двух голодных медвежат в Новосибирской области

В Болотнинском районе Новосибирской области грибники наткнулись на двух медвежат, которые бежали вдоль дороги, о чем поделились в местных группах в социальных сетях.

Двух маленьких медведей встретила семья между деревнями Кругликово и Карасево. На опубликованном видео автор поста подкармливает медвежат чем-то съедобным вроде хлеба. Косолапые охотно хватают лакомство.

Однако многих новосибирцев возмутило такое поведение с животными. По словам комментаторов, кормить животных категорически нельзя, к тому же, рядом с ними всегда может находиться медведица. Сами грибники не боялись этого и спокойно вышли из машины. 

Напомним, в Северном районе Новосибирской области медведь напал на коров. Хищника признали агрессивным и поручили застрелить. 

#Общество#Эмилия Каплунская#Происшествия#Город#Животные#2022#Новосибирская область#Новосибирск
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