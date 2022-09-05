Грибники нарвались на двух голодных медведей под Новосибирском

Двух маленьких медведей встретила семья между деревнями Кругликово и Карасево. На опубликованном видео автор поста подкармливает медвежат чем-то съедобным вроде хлеба. Косолапые охотно хватают лакомство.
Однако многих новосибирцев возмутило такое поведение с животными. По словам комментаторов, кормить животных категорически нельзя, к тому же, рядом с ними всегда может находиться медведица. Сами грибники не боялись этого и спокойно вышли из машины.
Напомним, в Северном районе Новосибирской области медведь напал на коров. Хищника признали агрессивным и поручили застрелить.