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Под запрет попало все: ЛГБТ-литературу убрали с книжных магазинов Новосибирска

Сегодня, 05:40
Фото: 1MI
ЛГБТ пропаганда запрещена в России

В Новосибирске книжные магазины убрали с полок ЛГБТ-литературу

Президент России Владимир Путин 5 декабря подписал закон о полном запрете ЛГБТ-пропаганды. Согласно поправкам, теперь в соцсетях, СМИ, рекламе, фильмах и книгах полностью запрещена ЛГБТ тема, а также тема смены пола.

После подписания закона книжные магазины начали убирать с полок книги с ЛГБТ-темой. Произошло это и в Новосибирске. По словам продавцов, литература теперь снята с продажи. Скандальные книги перед этим распродавали по скидкам, пишет BFM-Новосибирск.

Пока в магазинах единого списка с запрещенной литературой нет. В первую очередь убрали книги, которые обсуждали ранее депутаты и общественники. В интернет-магазинах литературу тоже снимают с продаж.

Напомним, что ранее депутат Николай Мочалин принес ЛГБТ-книги на сессию и заявил о присутствующей в них пропаганде гомосексуализма. Тема обернулась громким скандалом и информация дошла до прокуратуры. По мнению народных избранников, такой сюжет негативно воздействует на молодежь и оскорбляет чувства верующих. 

#Новосибирск#ЛГБТ#Лгбт-скандал#Эмилия Губарева
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