После подписания закона книжные магазины начали убирать с полок книги с ЛГБТ-темой. Произошло это и в Новосибирске. По словам продавцов, литература теперь снята с продажи. Скандальные книги перед этим распродавали по скидкам, пишет BFM-Новосибирск.