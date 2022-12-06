После подписания закона книжные магазины начали убирать с полок книги с ЛГБТ-темой. Произошло это и в Новосибирске. По словам продавцов, литература теперь снята с продажи. Скандальные книги перед этим распродавали по скидкам, пишет BFM-Новосибирск.
Пока в магазинах единого списка с запрещенной литературой нет. В первую очередь убрали книги, которые обсуждали ранее депутаты и общественники. В интернет-магазинах литературу тоже снимают с продаж.
Напомним, что ранее депутат Николай Мочалин принес ЛГБТ-книги на сессию и заявил о присутствующей в них пропаганде гомосексуализма. Тема обернулась громким скандалом и информация дошла до прокуратуры. По мнению народных избранников, такой сюжет негативно воздействует на молодежь и оскорбляет чувства верующих.