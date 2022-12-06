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Снесенную школу 1939 года не могут реконструировать в Новосибирске

Сегодня, 01:22
Фото: Wikimedia
Так выглядело старое здание школы

В Новосибирске мэрия расторгла контракт реконструкции школы №57

Школу №57 в Новосибирске планируется масштабно реконструировать: власти уже объявили о найденном подрядчике, однако спустя месяц мэрия расторгла с ним контракт, о чем стало известно из ТГ-канала «МЭР_и_Я».

Конкурс на реконструкцию школы №57 в Дзержинском районе ранее выиграла одна компания. На этапе строительно-монтажных работ подрядчик понял, что не справится с объемом и не выполнит требования контракта.

Компания оповестила МКУ «УКС» и самостоятельно направила запрос с просьбой о расторжении контракта. Как уточнили в мэрии, его уже расторгли. Новые торги начнутся с 5 декабря-2022, а подведение итогов 26 декабря-2022.

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Напомним, что старое здание школы построили в 1939 году. Учебное заведение закрылось в 2018 году, а снесли здание этим летом. Аукционов на поиск подрядчика было несколько

#Эмилия Губарева#Новосибирск#Школа#Подрядчик
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