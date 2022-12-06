Конкурс на реконструкцию школы №57 в Дзержинском районе ранее выиграла одна компания. На этапе строительно-монтажных работ подрядчик понял, что не справится с объемом и не выполнит требования контракта.
Компания оповестила МКУ «УКС» и самостоятельно направила запрос с просьбой о расторжении контракта. Как уточнили в мэрии, его уже расторгли. Новые торги начнутся с 5 декабря-2022, а подведение итогов 26 декабря-2022.
Напомним, что старое здание школы построили в 1939 году. Учебное заведение закрылось в 2018 году, а снесли здание этим летом. Аукционов на поиск подрядчика было несколько.