Утром деньги, вечером стулья: новосибирский производитель кухонь обманывает клиентов

Чего не скажешь о наших землячках, Анастасии и Юлии. Они остались без мебели, но внесли предоплату за будущие кухни суммарно на полмиллиона рублей. Девушкам сейчас пытается помочь издание «Прецедент».
Вот и верь интернету
Странная история случилась не в далеких 90-х, а в наши дни. Сибирячки, не будучи знакомы между собой, самостоятельно вышли на производителя так называемых кухонь на заказ. Нашли объявление в интернете, списались с продавцом и вроде дело пошло. Заказчицам сделали чертежи, прислали проект. Покупательниц устроили и весьма недешевые цены, и нескорые сроки изготовления кухонь.
Анастасия Исайченко в феврале 2022 года подписала договор с «Комплект Сервис НСК». Стороны запланировали монтаж кухни на май. Но через три месяца долгожданная кухня так и не появилась в недавно купленной квартире. Сроки монтажа постоянно переносились, а вскоре представительница фирмы Юлия и вовсе перестала выходить на связь.
"Сотрудница фирмы меня предупредила, что оплата у них только наличными, - вспоминает февральские события Исайченко. - Но для меня было принципиально, чтобы расчет был безналичным. Через какое-то время мне перезвонила представитель фирмы Юля и сказала, что "Комплект Сервис НСК" специально для меня заказал терминал. Я приехала, внесла предоплату, и мы с этой Юлией заключили договор на компанию, где директором является ее муж. При этом расписалась в договоре она и доверенность на право подписывать финансовые документы мне не показала".
К лету исполнитель исчез. Анастасия самостоятельно отправилась на поиски цеха, где должны были делать ее кухню.
"Раз приехала – закрыто, второй раз приехала – закрыто, - сетует покупательница. – Звоню Юлии, спрашиваю, работают ли они вообще? Она ответила утвердительно. Однако арендаторы по соседству с цехом мне сказали, что там никого нет".
Вторая обманутая клиентка, Юлия Васильева, оказалась в точно такой же ситуации – предоплату внесла, но заказ не получила. Когда все сроки вышли, она направила руководству компании претензию и потребовала вернуть деньги. В ответ Васильева получила гарантийное письмо за подписью директора фирмы Ю. С. Мусихина, который заверил клиентку, что аванс ей вернут до конца лета. Разумеется, денег заказчица не получила до сих пор.
Что делать?
Пострадавшие покупательницы написали заявления в полицию и сейчас в истории с кухнями и деньгами разбираются правоохранительные органы.
Сегодня интересы девушек представляет юрист Олеся Урсул, которая полагает, что Исайченко и Васильева стали жертвами мошенницы.
"Договор подписывал не директор, а девушка, которая представлялась моим клиентам как Юлия, - комментирует ситуацию юрист Урсул. - В то же время арендаторам она представилась под именем Зои. Мы это выяснили позднее сами. Кроме того, она на протяжении полугода вводила девушек в заблуждение, мотивировала тем, что кухни готовы, все в сборке, назначала даты, а потом, в какой-то момент, сказала, что вашей мебели нет и не будет. Я считаю, что в данных действиях усматриваются признаки уголовного преступления".