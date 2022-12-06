Утром деньги, вечером стулья: новосибирский производитель кухонь обманывает клиентов

"Сотрудница фирмы меня предупредила, что оплата у них только наличными, - вспоминает февральские события Исайченко. - Но для меня было принципиально, чтобы расчет был безналичным. Через какое-то время мне перезвонила представитель фирмы Юля и сказала, что "Комплект Сервис НСК" специально для меня заказал терминал. Я приехала, внесла предоплату, и мы с этой Юлией заключили договор на компанию, где директором является ее муж. При этом расписалась в договоре она и доверенность на право подписывать финансовые документы мне не показала".