Первые заявления на единовременные выплаты приняты от беженцев из Херсона и области

Размер выплаты составляет 100 тысяч рублей и она рассчитана на обзаведение имуществом гражданам, которые вынужденно покинули свои дома.
Об этом сегодня рассказала на брифинге министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева.
«Данную меру поддержки курирует министерство труда и соцразвития. Для получения выплат необходимо обращаться в центры социальной поддержки населения при МФЦ. Каждый член семьи имеет право на единовременную выплату», — процитировал сайт областного правительства слова Елены Бахаревой.
В Новосибирскую область на сегодняшний день самостоятельно прибыли 847 человек с территории Украины, ЛНР и ДНР. Из них 54% — люди в возрасте от18 до 60 лет, 21% - несовершеннолетних и 25% — лица старшего возраста.
В НСО сейчас функционируют 4 пункта временного размещения, там сейчас находятся 102 человека.
Напомним, что ранее прокуратура Новосибирской области писала о внесении представления Центру социальной помощи за непредоставление выплат выходцам из ЛНР и ДНР.