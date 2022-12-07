Первые заявления на единовременные выплаты приняты от беженцев из Херсона и области

В Новосибирскую область на сегодняшний день самостоятельно прибыли 847 человек с территории Украины, ЛНР и ДНР. Из них 54% — люди в возрасте от18 до 60 лет, 21% - несовершеннолетних и 25% — лица старшего возраста.