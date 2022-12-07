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Первые заявления на единовременные выплаты приняты от беженцев из Херсона и области

Сегодня, 15:35
Фото: 1MI
Деньги
Новосибирские центры социальной поддержки населения приняли 10 заявлений на единовременную выплату для граждан, вынужденно покинувших места проживания в Херсоне и Херсонской области.

Размер выплаты составляет 100 тысяч рублей и она рассчитана на обзаведение имуществом гражданам, которые вынужденно покинули свои дома.

Об этом сегодня рассказала на брифинге министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева.

«Данную меру поддержки курирует министерство труда и соцразвития. Для получения выплат необходимо обращаться в центры социальной поддержки населения при МФЦ. Каждый член семьи имеет право на единовременную выплату», — процитировал сайт областного правительства слова Елены Бахаревой.

В Новосибирскую область на сегодняшний день самостоятельно прибыли 847 человек с территории Украины, ЛНР и ДНР. Из них 54% — люди в возрасте от18 до 60 лет, 21% - несовершеннолетних и 25% — лица старшего возраста.

В НСО сейчас функционируют 4 пункта временного размещения, там сейчас находятся 102 человека.

Напомним, что ранее прокуратура Новосибирской области писала о внесении представления Центру социальной помощи за непредоставление выплат выходцам из ЛНР и ДНР.

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