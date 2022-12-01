Центр социальной поддержки населения отказывал в помощи беженцам из ЛНР и ДНР

Прибывшие в регион обращались в прокуратуру с жалобами на «Центр социальной поддержки населения». Казенное учреждение отказывало им в предоставлении социальных выплат.
Напомним, что согласно указу президента РФ с 1 июля 2022 года гражданам ДНР, ЛНР и покинувшим территорию Украины после 18 февраля 2022 года полагается ежемесячная выплата в размере 10 000 рублей.
Прокуратура обвиняет «Центр социальной поддержки» в необоснованном отказе в предоставлении государственной услуги. Из-за нарушения федерального законодательства и незаконного ограничения социальных прав граждан прокуратура НСО вынесла представление «Центру социальной поддержки».
По результатам рассмотрения представления, людям, обращавшимся центр за помощью, назначена и произведена пенсионная выплата.
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