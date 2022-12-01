Генеральный директор ООО «Интерком» обвиняется в мошенничестве

О происшествии сообщает новосибирское издание BFM.ru.
По версии следствия, будучи главой компании, подозреваемый незаконно присвоил деньги дольщиков при строительстве многоквартирного дома в Бердске.
По решению центрального районного суда Новосибирска гендиректор компании ООО «Интерком» на период следствия будет находится под домашним арестом.
Размер ущерба, принесенного действиями нарушителя, уточняется следствием. Также в данный момент нет окончательной информации о числе дольщиков, обманутых при строительстве дома в Речкуновской зоне отдыха.
Ранее сообщалось о 24-х домах без отопления в Новосибирске.