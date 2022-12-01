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Генеральный директор ООО «Интерком» обвиняется в мошенничестве

Сегодня, 07:44
Фото: 1MI
Деньги
Прокуратура Новосибирской области предъявила мужчине обвинение по статье «мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

О происшествии сообщает новосибирское издание BFM.ru.
По версии следствия, будучи главой компании, подозреваемый незаконно присвоил деньги дольщиков при строительстве многоквартирного дома в Бердске.

По решению центрального районного суда Новосибирска гендиректор компании ООО «Интерком» на период следствия будет находится под домашним арестом.

Размер ущерба, принесенного действиями нарушителя, уточняется следствием. Также в данный момент нет окончательной информации о числе дольщиков, обманутых при строительстве дома в Речкуновской зоне отдыха.

Ранее сообщалось о 24-х домах без отопления в Новосибирске.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Прокуратура#Мошенничество#ООО «Интерком»
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