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Новосибирская область подарила Беловодскому району ЛНР новую дорожную технику

Сегодня, 03:07
Фото: ТУАД
Технику уже доставили до ЛНР
Беловодскому району ЛНР Новосибирская область передала новую дорожную технику, подробности рассказали в ТУАД.

По сообщению Территориального управления автомобильных дорог по региону, Луганской Народной Республике передали 3 самосвала, 2 вибрационных катка, 2 погрузчика, 2 автогрейдера, 3 комбинированные уборочные машины, асфальтоукладчик.

Новая техникаНовая техника
Новая техника
Фото: ТУАД

Кроме того, от нашего региона отправили прицепную машину для ямочного ремонта, дополнительные машины и механизмы для ремонта и содержания дорог. Это самая необходимая техника для Беловодского района, список утверждали специалисты дорожного ведомства ЛНР.

По словам начальника ТУАД Владимира Воспанчука, новая спецтехника существенно обновит парк дорожников. Смена устаревших катков, тракторов и ЗИЛов поможет ускорить строительство и восстановление дорог в ЛНР.

старая техника
Фото: ТУАД

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#Эмилия Губарева#Транспорт#ЛНР
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