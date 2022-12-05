Новосибирская область подарила Беловодскому району ЛНР новую дорожную технику

По сообщению Территориального управления автомобильных дорог по региону, Луганской Народной Республике передали 3 самосвала, 2 вибрационных катка, 2 погрузчика, 2 автогрейдера, 3 комбинированные уборочные машины, асфальтоукладчик.
Кроме того, от нашего региона отправили прицепную машину для ямочного ремонта, дополнительные машины и механизмы для ремонта и содержания дорог. Это самая необходимая техника для Беловодского района, список утверждали специалисты дорожного ведомства ЛНР.
По словам начальника ТУАД Владимира Воспанчука, новая спецтехника существенно обновит парк дорожников. Смена устаревших катков, тракторов и ЗИЛов поможет ускорить строительство и восстановление дорог в ЛНР.
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