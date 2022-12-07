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Потепление до -9℃ придет в Новосибирск со снегом и ветром

Сегодня, 06:41
Фото: atas.info
Потепление до -9℃ порадует новосибирцев через неделю

Прогноз погоды от новосибирского Гидрометцентра обещает потепление 13 декабря 2022

Морозы около -20℃ и больше держатся уже больше двух недель, в Новосибирске ждут потепления. В новосибирском Гидрометцентре его обещают не раньше 13 декабря 2022 года - холод сменится относительно теплой погодой со снегом.

Сравним прогнозы погоды на ближайшую неделю от новосибирского Гидрометцентра, Яндекса и Gismeteo.

Гидрометцентр обещает небольшое потепление к субботе 10 декабря до -15℃, но уже в воскресенье снова будет -20℃, погода сменится с солнечной на пасмурную, пойдет снег. С начала новой недели температура будет повышаться, уже во вторник 13 декабря будет относительно тепло по сибирским меркам - до -13℃.

Чуть более пессимистичный прогноз дает Яндекс.Погода - в субботу 10 декабря -16℃, а ко вторнику потепление всего до -14℃.

Самый оптимистичный и теплый прогноз на сайте Gismeteo. На выходных 10 и 11 декабря будет -14-15℃, правда, ночная температура -27℃, но ко вторнику потеплеет до -9℃. 

Вопрос, который всех волнует в декабре - какой будет погода в новогоднюю ночь - столбик термометра с 31 декабря на 1 января 2023 года опустится до -12-13℃. Это усредненные данные за 10 последних лет, точный прогноз можно получить только на 7-10 дней.

#Ольга Храмушкина#Общество#Город#Морозы в Новосибирске#Новосибирск#Новосибирская область#Погода на неделю#Гидрометцентр#Снегопад
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