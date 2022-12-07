Гидрометцентр обещает небольшое потепление к субботе 10 декабря до -15℃, но уже в воскресенье снова будет -20℃, погода сменится с солнечной на пасмурную, пойдет снег. С начала новой недели температура будет повышаться, уже во вторник 13 декабря будет относительно тепло по сибирским меркам - до -13℃.