Сравним прогнозы погоды на ближайшую неделю от новосибирского Гидрометцентра, Яндекса и Gismeteo.
Гидрометцентр обещает небольшое потепление к субботе 10 декабря до -15℃, но уже в воскресенье снова будет -20℃, погода сменится с солнечной на пасмурную, пойдет снег. С начала новой недели температура будет повышаться, уже во вторник 13 декабря будет относительно тепло по сибирским меркам - до -13℃.
Чуть более пессимистичный прогноз дает Яндекс.Погода - в субботу 10 декабря -16℃, а ко вторнику потепление всего до -14℃.
Самый оптимистичный и теплый прогноз на сайте Gismeteo. На выходных 10 и 11 декабря будет -14-15℃, правда, ночная температура -27℃, но ко вторнику потеплеет до -9℃.
Вопрос, который всех волнует в декабре - какой будет погода в новогоднюю ночь - столбик термометра с 31 декабря на 1 января 2023 года опустится до -12-13℃. Это усредненные данные за 10 последних лет, точный прогноз можно получить только на 7-10 дней.
Была ли ложной паника в ватсап, когда новосибирцев предупреждали о морозах до -50℃, узнаем в ближайшие дни.