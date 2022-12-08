15-километровый газопровод появился в Козихе и Березовке Ордынского района

В регионе действуют меры поддержки, позволяющие упростить процесс газификации. Также предусмотрена денежная компенсация для отдельных категорий граждан и для всех желающих предоставляется субсидия на частичную компенсацию процентной ставки по «газовому» кредиту.

В ближайшие годы процесс газификации в области будет расширятся. Власти намерены газифицировать южные районы, построить внутрипоселковые сети в 33 селах и деревнях, перевести на газ 178 котельных.

Ранее заместитель губернатора Сергей Нелюбов торжественно вручил 55 комплектов ключей от новых школьных автобусов представителям 27-ми районов Новосибирской области .