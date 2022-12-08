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15-километровый газопровод появился в Козихе и Березовке Ордынского района

Сегодня, 12:47
Фото: https://www.nso.ru/news/56298
Мобильный офис приема заявок на газификацию

В Новосибирской области 300 домов смогут подключить природный газ

В Козихе и Березовке Ордынского района построены внутрипоселковые газопроводы и установлены 4 пункта редуцирования газа. Новые коммуникации позволят подключить 200 в одном населенном пункте и 117 в другом к газовому обслуживанию, включая централизованное отопления.

В населенных пунктах строительство велось за счет софинансирования из областного бюджета в рамках госпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области». Торжественное и долгожданное открытие газопровода состоялось в Ордынском районе сегодня

Всего в районе предстоит догазифицировать 7240 домов в населенных пунктах, где уже проложены коммуникации для голубого топлива. Это позволит обеспечить газом еще 60 тысяч домовладений.

В регионе действуют меры поддержки, позволяющие упростить процесс газификации. Также предусмотрена денежная компенсация для отдельных категорий граждан и для всех желающих предоставляется субсидия на частичную компенсацию процентной ставки по «газовому» кредиту.

В ближайшие годы процесс газификации в области будет расширятся. Власти намерены газифицировать южные районы, построить внутрипоселковые сети в 33 селах и деревнях, перевести на газ 178 котельных.

Ранее заместитель губернатора Сергей Нелюбов торжественно вручил 55 комплектов ключей от новых школьных автобусов представителям 27-ми районов Новосибирской области .

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#Общество#Новосибирская область#Газификация#Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области
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