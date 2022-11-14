Из картотеки Арбитражного суда следует, что с иском в ведомство обратилось ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск». Выяснилось, что ФКУ СИЗО №1, находящееся в Дзержинском районе, не соблюдало условия контракта. Учреждение три месяца потребляло газ бесплатно.
Долг накопился в 2,4 млн рублей, пишет «Прецедент». Представители ФСИН наличие долга за газ не отрицали, но по каким причинам образовалась задолженность, не сообщили.
В итоге Арбитраж удовлетворил требования ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск». Помимо основного долга в 2,4 млн рублей, СИЗО №1 заплатит и за возмещение судебных расходов - 35 тысяч рублей.
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