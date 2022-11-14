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СИЗО №1 в Новосибирске крупный должник – они пользовались газом «бесплатно»

Сегодня, 02:33
Фото: 1MI
Учреждение не платило по счетам

Новосибирский СИЗО №1 задолжал за газ 2,4 млн рублей

Следственный изолятор №1 в Новосибирске пользовался газом несколько месяцев бесплатно, фактически не выплачивая накопившуюся задолженность. Теперь же представители СИЗО обязаны выплатить более 2 миллионов рублей.

Из картотеки Арбитражного суда следует, что с иском в ведомство обратилось ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск». Выяснилось, что ФКУ СИЗО №1, находящееся в Дзержинском районе, не соблюдало условия контракта. Учреждение три месяца потребляло газ бесплатно.

Долг накопился в 2,4 млн рублей, пишет «Прецедент». Представители ФСИН наличие долга за газ не отрицали, но по каким причинам образовалась задолженность, не сообщили.

В итоге Арбитраж удовлетворил требования ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск». Помимо основного долга в 2,4 млн рублей, СИЗО №1 заплатит и за возмещение судебных расходов - 35 тысяч рублей.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Сизо#Долг
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