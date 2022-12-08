atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Эксперт назвала причины отсутствия снега в Новосибирске

Сегодня, 05:10
Фото: atas.info
Связано это с аномалиями
В Новосибирске в последний месяц осени и начале зимы выпало мало снега, связано это с аномальными процессами, заявила начальник отдела прогнозов Гидрометцентра Наталья Кичанова.

В декабре уровень осадков в Новосибирске на 5-10 см ниже нормы, объясняет эксперт. Связано это с аномальными процессами: в конце ноября установился мощный антициклон, поэтому выпало мало снега.

Обычно погода без осадков устанавливается в декабре-январе, однако в текущем году это произошло в ноябре, пишет НГС. Именно третья декада ноября за весь период наблюдений стала самой холодной и малоснежной.

Когда отступят морозы в Новосибирске – смотрим прогноз погоды
Узнать подробнее

Читайте также о том, что потепление до -9 ℃ придет в Новосибирск на неделе 12-18 декабря. А в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января 2023 года потеплеет до -12-13 ℃. 

#Эмилия Губарева#Новосибирск#2022
Подпишитесь
"Соляной король" России покушается на мусор в Новосибирске, а "ВИС" – в Оренбурге
6 декабря 09:59
Стоимость проезда на общественном транспорте резко взлетит в Новосибирске в декабре
Сегодня, 03:29
Концерт Валерия Меладзе может не состояться в Новосибирске
Сегодня, 01:43
"Присягаем традиции": Александр Дугин в Новосибирске о национальной идеологии
Вчера, 13:04
Суд вынес приговор двум студентам, убившим креслом пенсионерку
Вчера, 08:55
Цены на аренду квартир подскочили к приезду туристов в Новосибирск-Новогоднюю столицу
Вчера, 04:58