В декабре уровень осадков в Новосибирске на 5-10 см ниже нормы, объясняет эксперт. Связано это с аномальными процессами: в конце ноября установился мощный антициклон, поэтому выпало мало снега.
Обычно погода без осадков устанавливается в декабре-январе, однако в текущем году это произошло в ноябре, пишет НГС. Именно третья декада ноября за весь период наблюдений стала самой холодной и малоснежной.
Читайте также о том, что потепление до -9 ℃ придет в Новосибирск на неделе 12-18 декабря. А в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января 2023 года потеплеет до -12-13 ℃.