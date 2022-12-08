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Травмы конечностей: в Новосибирске электричка переехала женщину

Сегодня, 04:12
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Пострадавшая жива

Электричка переехала женщину на станции «Новосибирск-Западный»

В Новосибирске женщина случайно попала под электричку: сейчас она в тяжелом состоянии, подробности рассказали в УТ МВД РФ по СФО.

Инцидент произошел вечером 7 декабря на станции «Новосибирск-Западный». По данным полиции, 42-летняя женщина пыталась войти в вагон электропоезда на остановке, но ее сумку зажало в дверях.

В этот момент электричка начала отъезжать, а автоматические двери закрылись. Тогда женщина пыталась достать свою вещь. В итоге сибирячка поскользнулась и упала прямо под поезд.

Жительница Коченевского района получила тяжелые травмы конечностей. Она в больнице. Ее состояние тяжелое. Полицейские устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия
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