Инцидент произошел вечером 7 декабря на станции «Новосибирск-Западный». По данным полиции, 42-летняя женщина пыталась войти в вагон электропоезда на остановке, но ее сумку зажало в дверях.
В этот момент электричка начала отъезжать, а автоматические двери закрылись. Тогда женщина пыталась достать свою вещь. В итоге сибирячка поскользнулась и упала прямо под поезд.
Жительница Коченевского района получила тяжелые травмы конечностей. Она в больнице. Ее состояние тяжелое. Полицейские устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.
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