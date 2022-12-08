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В Заельцовском районе на переходе был сбит ребенок

Сегодня, 15:20
Фото: VK-сообщество "АСТ-54"
Место ДТП

В Новосибирске переходивший дорогу ребенок был сбит водителем на "Пежо"

Водитель иномарки сбил юного новосибирца на пешеходном переходе, пострадавший доставлен в ближайшее медицинское учреждение.

Об аварии рассказывает паблик «АСТ-54» со ссылкой на Госавтоинспекцию Новосибирска.

ДТП произошло в половине седьмого вечера.

Водитель 1978 года рождения двигался по улице Дмитрия Донского на автомобиле «Peugeot». Возле дома № 10 он наехал на пешехода, переходившего проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.

Несовершеннолетний пострадавший с травмами был отправлен отправлен в больницу.

Сейчас на месте ДТП работает экипаж дорожно-постовой службы, который устанавливает все обстоятельства аварии.

Ранее стало известно о 18-летнем жителе Бердска, которого насмерть сбил поезд.

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#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Дети#Пешеходный переход
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