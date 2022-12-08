В Заельцовском районе на переходе был сбит ребенок

Об аварии рассказывает паблик «АСТ-54» со ссылкой на Госавтоинспекцию Новосибирска.
ДТП произошло в половине седьмого вечера.
Водитель 1978 года рождения двигался по улице Дмитрия Донского на автомобиле «Peugeot». Возле дома № 10 он наехал на пешехода, переходившего проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.
Несовершеннолетний пострадавший с травмами был отправлен отправлен в больницу.
Сейчас на месте ДТП работает экипаж дорожно-постовой службы, который устанавливает все обстоятельства аварии.
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