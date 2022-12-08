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В Бердске поезд насмерть сбил 18-летнего парня

Сегодня, 12:10
Фото: https://zapsib-sut.sledcom.ru/news/item/1747605/
Железнодорожные пути
Молодой человек переходил железнодорожные пути и был сбит грузовым составом восьмого декабря - сообщает Восточное управление СК на транспорте СК РФ.

По предварительным данным причиной аварии стало несоблюдение правил дорожно-транспортной безопасности. Бердчанини переходил железную дорогу в неположенном месте. Несмотря на то, что машинист поезда попытался затормозить и подавал сигналы пешеходу, избежать аварии не удалось.

Уточняется, что молодой человек был в капюшоне и наушниках, что, вероятно, помешало заметить приближение поезда.

Следственный комитет уже начал расследование данного происшествия. СК также напоминает о важности соблюдения правил безопасности на железнодорожных путях.

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#Поезд#18-летний#Новосибирская область#Бердск#Происшествия#Транспорт#ДТП
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