В Бердске поезд насмерть сбил 18-летнего парня

По предварительным данным причиной аварии стало несоблюдение правил дорожно-транспортной безопасности. Бердчанини переходил железную дорогу в неположенном месте. Несмотря на то, что машинист поезда попытался затормозить и подавал сигналы пешеходу, избежать аварии не удалось.
Уточняется, что молодой человек был в капюшоне и наушниках, что, вероятно, помешало заметить приближение поезда.
Следственный комитет уже начал расследование данного происшествия. СК также напоминает о важности соблюдения правил безопасности на железнодорожных путях.
Ранее в Кольцово Новосибирской области отец убил сына из-за аморального поведения.