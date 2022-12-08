В Бердске поезд насмерть сбил 18-летнего парня

По предварительным данным причиной аварии стало несоблюдение правил дорожно-транспортной безопасности. Бердчанини переходил железную дорогу в неположенном месте. Несмотря на то, что машинист поезда попытался затормозить и подавал сигналы пешеходу, избежать аварии не удалось.