По словам защитника Ханова, 6 марта-2022 блогер вел трансляцию во время несанкционированной акции. В тот день полицейские задержали Тимура Ханова и оставили в отделении более чем на 3 часа. Однако суд посчитал такие действия незаконными, пишет ТАСС.
По решению суда, управление МВД выплатило компенсацию морального вреда в размере 1,5 тысячи рублей и оплатило судебные расходы в размере 5 тысяч рублей.
Адвокат будет обжаловать решение, так как суд отказал взыскать с полиции моральный вред из-за причинений телесных повреждений.
Напомним, что Ханов эмигрировал в Израиль. Произошло это после штрафа в размере 3 млн рублей. Назначили его после организации несанкционированной акции в январе прошлого года.