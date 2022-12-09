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Эмигрировавший блогер из Новосибирска выиграл суд у МВД

Сегодня, 04:07
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Суд признал незаконным трехчасовое задержание блогера

Новосибирский блогер в эмиграции Тимур Ханов выиграл суд у МВД

Блогер из Новосибирска Тимур Ханов отсудил у полиции 6 тысяч рублей, подробности дела раскрыла адвокат подзащитного Ольга Нечаева.

По словам защитника Ханова, 6 марта-2022 блогер вел трансляцию во время несанкционированной акции. В тот день полицейские задержали Тимура Ханова и оставили в отделении более чем на 3 часа. Однако суд посчитал такие действия незаконными, пишет ТАСС.

По решению суда, управление МВД выплатило компенсацию морального вреда в размере 1,5 тысячи рублей и оплатило судебные расходы в размере 5 тысяч рублей.

Адвокат будет обжаловать решение, так как суд отказал взыскать с полиции моральный вред из-за причинений телесных повреждений.

Напомним, что Ханов эмигрировал в Израиль. Произошло это после штрафа в размере 3 млн рублей. Назначили его после организации несанкционированной акции в январе прошлого года.

Блогер из Новосибирска Тимур Ханов снял штаны после суда с МВД
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#Эмилия Губарева#Общество#МВД
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