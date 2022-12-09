По словам защитника Ханова, 6 марта-2022 блогер вел трансляцию во время несанкционированной акции. В тот день полицейские задержали Тимура Ханова и оставили в отделении более чем на 3 часа. Однако суд посчитал такие действия незаконными, пишет ТАСС.