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Новосибирский умелец создал микромедаль, поместившуюся на торце конского волоса

Сегодня, 11:39
Фото: ВК-страница Владимира Анискина
Сотрудник института теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича Владимир Анискин создал микромедаль «Золотая Звезда», которая поместилась на торце конского волоса.

Мастер-микроминиатюрист Владимир Анискин рассказал в своем паблике о том, как он создал микро-награду.

«Мне всегда хотелось отразить в своем творчестве воинскую славу русского народа. Я выбрал тему наград – их микрокопий. Вот одна из работ: Медаль «Золотая Звезда», - пишет на он на странице в ВК.

По словам Владимира Анискина, было две сложности при столь ювелирной работе: вырезать форму звезды и сделать ее грани.

«Если ты ошибешься чуть-чуть, то лучики звезды получатся разной длины и это сразу бросится в глаза», - делится секретами творчества художник.

Мини-миниатюра выполнена из краски и золота, а сам Анискин демонстрирует свои работы на выставке в Доме ученых Академгородка.

Ранее сообщалось о том, как новосибирский Левша Владимир Анискин  проделал розу в игольное ушко.

#Город#Новосибирск#Миниминатюра#Художник#Анискин
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