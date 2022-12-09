Новосибирский умелец создал микромедаль, поместившуюся на торце конского волоса

Мастер-микроминиатюрист Владимир Анискин рассказал в своем паблике о том, как он создал микро-награду.
«Мне всегда хотелось отразить в своем творчестве воинскую славу русского народа. Я выбрал тему наград – их микрокопий. Вот одна из работ: Медаль «Золотая Звезда», - пишет на он на странице в ВК.
По словам Владимира Анискина, было две сложности при столь ювелирной работе: вырезать форму звезды и сделать ее грани.
«Если ты ошибешься чуть-чуть, то лучики звезды получатся разной длины и это сразу бросится в глаза», - делится секретами творчества художник.
Мини-миниатюра выполнена из краски и золота, а сам Анискин демонстрирует свои работы на выставке в Доме ученых Академгородка.
Ранее сообщалось о том, как новосибирский Левша Владимир Анискин проделал розу в игольное ушко.