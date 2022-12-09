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В Новосибирске 16-летняя студентка покончила с собой после выселения из общежития

Сегодня, 02:57
Фото: Плохие новости/группа ВК
Юную девушку нашли погибшей недалеко от Бугринского моста в Новосибирске 6 декабря. За несколько минут до гибели она записала видео, на котором заявила о планируемом суициде якобы из-за того, что её выселяют из общежития.

Знакомые 16-летней студентки колледжа пишут в соцсетях о том, что она частенько нарушила правила в общежитии - курила, нарушала комендантский час. За эти проступки девушка получала выговоры, но приказ о её выселение никто не видел.

Информацию об этой трагедии Atas.info подтвердил источник в правоохранительных органах. По их версии, девушка могла упасть с моста.

"Расследуется уголовное дело", - добавил источник.

Напомним, ранее Atas.info писал громкие истории о том, как гибли дети в учебных учреждениях. 

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