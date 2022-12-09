В Новосибирске 16-летняя студентка покончила с собой после выселения из общежития

Юную девушку нашли погибшей недалеко от Бугринского моста в Новосибирске 6 декабря. За несколько минут до гибели она записала видео, на котором заявила о планируемом суициде якобы из-за того, что её выселяют из общежития.

Знакомые 16-летней студентки колледжа пишут в соцсетях о том, что она частенько нарушила правила в общежитии - курила, нарушала комендантский час. За эти проступки девушка получала выговоры, но приказ о её выселение никто не видел. Информацию об этой трагедии Atas.info подтвердил источник в правоохранительных органах. По их версии, девушка могла упасть с моста. "Расследуется уголовное дело", - добавил источник. Напомним, ранее Atas.info писал громкие истории о том, как гибли дети в учебных учреждениях. Пять громких смертей в школах Новосибирской области в 2022 году Узнать подробнее