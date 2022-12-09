В Новосибирске 16-летняя студентка покончила с собой после выселения из общежития

Знакомые 16-летней студентки колледжа пишут в соцсетях о том, что она частенько нарушила правила в общежитии - курила, нарушала комендантский час. За эти проступки девушка получала выговоры, но приказ о её выселение никто не видел.
Информацию об этой трагедии Atas.info подтвердил источник в правоохранительных органах. По их версии, девушка могла упасть с моста.
"Расследуется уголовное дело", - добавил источник.
Напомним, ранее Atas.info писал громкие истории о том, как гибли дети в учебных учреждениях.