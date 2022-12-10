Ежегодно в РФ отмечается важный памятный праздник – День Конституции. У него установленная дата – 12 декабря. С 1994 по 2004 гг, этот день был нерабочим. Однако сейчас этот статус отменили.
По производственному календарю установлено, что государственных праздников в декабре-2022 – нет. Но есть только памятные даты, в которые и входит День Конституции. 12 декабря – рабочий и не сокращенный день.
Отметим, что День Конституции Российской Федерации – это одна из самых значимых дат российского государства. Именно в эту дату в 1993 году была принята Конституция России.
Конституция – это основной закон государства, имеющий высшую юридическую силу. Иными словами, законы и иные правовые документы, не могут противоречить Конституции.