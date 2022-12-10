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Подразделение Минфина США разрешило банкам Казахстана обслуживать карты «МИР»

Сегодня, 15:14
Фото: 1MI
Банкомат
США разрешили банкам Казахстана банкам Казахстана выполнять операции по платежным картам российской системы «МИР», принадлежащим частным лицам.

Информация об этом появилась на сайте Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка. 

«8 декабря 2022 года регуляторами было получено письмо от Управления по контролю за иностранными активами — подразделения Министерства финансов США (OFAC), в котором американское ведомство разъяснило, что не возражает против использования банковских карт системы „МИР“ частными лицами, а именно гражданами, мигрировавшим из России в Казахстан для совершения операций, обеспечивающих их жизнедеятельность», — говорится на сайте уже упомянутого агентства. 

Далее представители агентства сообщают, что проведена встреча с представителями казахстанских банков для предоставления разъяснений о возможностях использования платежных карт «МИР» на территории РК.  При этом решение о подключении к российской системе «МИР» казахстанские банки принимают самостоятельно, на основе собственных стратегий развития и внутренних систем оценки рисков.  

«Казахстанские банки вправе принимать платежи, переводы по картам «МИР», а также осуществлять выдачу наличных денег посредством банкоматов для частных лиц», — цитирует казахское издание »ORDA» уже упомянутое сообщение Агентства по урегулированию и развитию финансового рынка РК. 

«Напомним, что ранее Минфин США ввел санкции против Национальной системы платежных карт, которая выступает оператором системы „Мир“, и пригрозил санкциями всем зарубежным кредитным организациям, которые будут помогать России уходить от санкций», — вспомнили сегодня в связи с появившейся новостью «НОВЫЕ ИЗВЕСТИЯ». 

«Такое нововведение облегчит жизнь не только россиянам, которые релоцировались в соседнюю страну, но и принесет выгоду местным банкам, считает председатель правления Национального платежного совета Алма Обаева: «Отношу это к заслугам коллег из Казахстана. Если бы они не настаивали, ничего бы не было. Почему это нужно и важно? Республике выгодно, чтобы россияне платили там за товары и услуги — это было одним из аргументов. Это очень хорошая новость. Важно, чтобы вся инфраструктура Казахстана принимала карты «Мир», а не один-два банка-эквайера», — пишет издание «Коммерсант». 

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#Казахстан#МИР#Банковские карты#Россия#Политика#Бизнес
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