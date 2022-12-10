Подразделение Минфина США разрешило банкам Казахстана обслуживать карты «МИР»

«Такое нововведение облегчит жизнь не только россиянам, которые релоцировались в соседнюю страну, но и принесет выгоду местным банкам, считает председатель правления Национального платежного совета Алма Обаева: «Отношу это к заслугам коллег из Казахстана. Если бы они не настаивали, ничего бы не было. Почему это нужно и важно? Республике выгодно, чтобы россияне платили там за товары и услуги — это было одним из аргументов. Это очень хорошая новость. Важно, чтобы вся инфраструктура Казахстана принимала карты «Мир», а не один-два банка-эквайера», — пишет издание «Коммерсант».