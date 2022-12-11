atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

В Новосибирске предложили сохранить муниципальные бани для солдат

Сегодня, 07:01
Фото: 1MI
Муниципальные бани предложили сохранить в Новосибирске для помывки солдат
Муниципальные бани попросил сохранить в Новосибирске для помывки солдат депутат Заксобрания региона Евгений Смышляев. Об этом он рассказал «РБК Новосибирск».

По его словам, бани можно оставить в собственности мэрии, найти деньги и отремонтировать. Тогда потянутся и новые клиенты.

Также Смышляев считает, что муниципальные бани могут посещать военные. В частных бесплатно им помыться не удастся.

Напомним, с 1 июня 2022 года все бани под управлением мэрии закрыли. Помещения требуют реконструкции из-за обилия влаги – работы оценили в 280 млн руб.

Также власти сообщали, что за последние полгода доходы от бань серьезно упали. Утверждаемый мэрией тариф всегда был меньше себестоимости услуги.

 

В Новосибирске почти в два раза упали доходы муниципальных бань
Узнать подробнее
#Алина Шефер#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Бани#Военные
Подпишитесь
В Новосибирске прогремел взрыв в гаражном кооперативе
Вчера, 06:58
Станцию метро "Спортивная" в Новосибирске не откроют в 2022 году
8 декабря 07:46
Смешные и нелепые резюме 2022 – что выбалтывают о себе соискатели из Новосибирска
9 декабря 06:55
Новогодний рецепт Оливье - сравним цены на продукты в "Бахетле" и в "Пятерочке"
9 декабря 02:39
Лаборатория «Гемотест» выявила повышенный уровень холестерина у жителей Новосибирска
8 декабря 09:39
Как зацепить девушку на первом свидании, если ты в Новосибирске
8 декабря 09:10