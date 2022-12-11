В Новосибирске предложили сохранить муниципальные бани для солдат

По его словам, бани можно оставить в собственности мэрии, найти деньги и отремонтировать. Тогда потянутся и новые клиенты.
Также Смышляев считает, что муниципальные бани могут посещать военные. В частных бесплатно им помыться не удастся.
Напомним, с 1 июня 2022 года все бани под управлением мэрии закрыли. Помещения требуют реконструкции из-за обилия влаги – работы оценили в 280 млн руб.
Также власти сообщали, что за последние полгода доходы от бань серьезно упали. Утверждаемый мэрией тариф всегда был меньше себестоимости услуги.