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Больше всего новосибирцы ждут станцию метро «Площадь Станиславского» - показал опрос

Сегодня, 09:01
Фото: atas.info
Жители Новосибирска чаще голосовали за продление Ленинской ветки

Станция «Площадь Станиславского» лидирует в опросе развития метро Новосибирска

Жители Новосибирска чаще голосовали за продление Ленинской ветки на портале Госуслуг. Там провели опрос о перспективах развития трамвая и метрополитена.

Практически все горожане (97,7%) пожелали, чтобы Новосибирское метро развивалось дальше. Из них 35,6% ждут возведения станции «Площадь Станиславского», а 22,1% респондентов хотят продления Дзержинской линии.

Также в лидерах по опросу оказалась станции в Кировском районе, чуть меньше голосов получила «Гусинобродская». Её планируют построить к 2030 году.

Самую ожидаемую в центре левого берега Новосибирска запланировали на 2035 год. А после начнут обсуждать «Пермскую», «Танкистов» и другие.

Опрос по тему развития метро и общественного транспорта продлится до конца 2022 года. Принять участия может любой зарегистрированный на Госуслугах россиянин.

#Алина Шефер#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Метро
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