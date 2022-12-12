Больше всего новосибирцы ждут станцию метро «Площадь Станиславского» - показал опрос

Практически все горожане (97,7%) пожелали, чтобы Новосибирское метро развивалось дальше. Из них 35,6% ждут возведения станции «Площадь Станиславского», а 22,1% респондентов хотят продления Дзержинской линии.
Также в лидерах по опросу оказалась станции в Кировском районе, чуть меньше голосов получила «Гусинобродская». Её планируют построить к 2030 году.
Самую ожидаемую в центре левого берега Новосибирска запланировали на 2035 год. А после начнут обсуждать «Пермскую», «Танкистов» и другие.
Опрос по тему развития метро и общественного транспорта продлится до конца 2022 года. Принять участия может любой зарегистрированный на Госуслугах россиянин.