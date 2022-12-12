atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Трассу между Купино и Карасуком отремонтируют в рамках нацпроекта

Сегодня, 16:30
Фото: 1MI
Дорогу начнут реконструировать в следующем году

В Новосибирской области отремонтируют трассу в рамках нацпроета

Более 8 километров областной трассы «992 км а/д «М-51» приведут в порядок в Чистоозерном районе в следующем году.

Работы запланированы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» и протяженность ремонтируемого участка дороги составляет 8,27 км.

Ремонтно-строительная кампания подразумевают фрезерование старого покрытия, укладку современного верхнего слоя асфальтобетона, укрепление обочин и установку новых дорожных знаков.

«Областная автомобильная трасса проходит по территории пяти районов — Татарского, Чистоозерного, Купинского, Баганского и Карасукского. Она относится к числу опорных дорог региона. По ней перевозят транзитные грузы на Алтай и в Казахстан, организовано рейсовое пассажирское сообщение», — цитирует министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолия Костылевского сайт правительства Новосибирской области.
Шесть километров трассы, которая пролегает через Чистоозерный район, реконструируют до конца года. Половина участка введена в эксплуатацию и открыта для движения. 

Ранее сообщалось, что переходы закрытого типа с остеклением из прозрачных антивандальных материалов, оснащенные платформами подъема для людей с ограниченными возможностями и видеонаблюдением, появятся на Большой улице

Новосибирские власти еще раз проверят дороги к новому ЛДС
Узнать подробнее
Стратегический объект: что даст новая трасса через Волго-Ахтубинскую пойму
Узнать подробнее
#Транспорт#Новосибирская область#Трасса#Национальный проект#Ремонт
Подпишитесь
Минус один: в Новосибирске сократили число возможных участников "мусорной концессии"
Сегодня, 11:14
Руководитель похоронной выставки из Новосибирска ответил Никите Михалкову
Сегодня, 13:09
Депутат Сидоренко вскоре предстанет перед судом
Сегодня, 08:10
«Вытащили меня из ада»: Елизавета Андрющенко рассказал о шоу «Новые пацанки»
Сегодня, 12:29
Названа причина коммунальной аварии в Искитиме под Новосибирском
Сегодня, 07:25
Как зацепить девушку на первом свидании, если ты в Новосибирске
8 декабря 09:10