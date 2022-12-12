Трассу между Купино и Карасуком отремонтируют в рамках нацпроекта

Работы запланированы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» и протяженность ремонтируемого участка дороги составляет 8,27 км.
Ремонтно-строительная кампания подразумевают фрезерование старого покрытия, укладку современного верхнего слоя асфальтобетона, укрепление обочин и установку новых дорожных знаков.
«Областная автомобильная трасса проходит по территории пяти районов — Татарского, Чистоозерного, Купинского, Баганского и Карасукского. Она относится к числу опорных дорог региона. По ней перевозят транзитные грузы на Алтай и в Казахстан, организовано рейсовое пассажирское сообщение», — цитирует министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолия Костылевского сайт правительства Новосибирской области.
Шесть километров трассы, которая пролегает через Чистоозерный район, реконструируют до конца года. Половина участка введена в эксплуатацию и открыта для движения.
Ранее сообщалось, что переходы закрытого типа с остеклением из прозрачных антивандальных материалов, оснащенные платформами подъема для людей с ограниченными возможностями и видеонаблюдением, появятся на Большой улице