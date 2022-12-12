Трассу между Купино и Карасуком отремонтируют в рамках нацпроекта

«Областная автомобильная трасса проходит по территории пяти районов — Татарского, Чистоозерного, Купинского, Баганского и Карасукского. Она относится к числу опорных дорог региона. По ней перевозят транзитные грузы на Алтай и в Казахстан, организовано рейсовое пассажирское сообщение», — цитирует министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолия Костылевского сайт правительства Новосибирской области.

Шесть километров трассы, которая пролегает через Чистоозерный район, реконструируют до конца года. Половина участка введена в эксплуатацию и открыта для движения.