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Две пешеходные эстакады установят в Новосибирске на Большой улице

Сегодня, 14:58
Фото: 1MI
работы предстоят большие
Переходы закрытого типа с остеклением из прозрачных антивандальных материалов, оснащенные платформами подъема для людей с ограниченными возможностями и видеонаблюдением, появятся на Большой улице

На сайте госсзакупок появилась информация о том, что МКУ «Управление дорожного строительства» ищет подрядчика для инженерных изысканий и разработки проектной документации. Цель заказа — реконструировать улицу Большую и построить здесь два надземных пешеходных перехода, которые должны появиться возле остановок общественного транспорта «ЖК «Дивногорский» и ЖК «Новомарусино».

Стоимость заказа составляет 4,8 миллионf рублей, заявки от желающих принимаются до середины следующего года.

Проект предусматривает оригинальное техническое решение, которое будет связано с проектировкой пролета: существующие на магистрали инженерные коммуникации должны быть максимально сохранены.

Ранее сообщалось, что дорога к новому ледовому дворцу спорта уже используется строительной техникой, и ее продолжат эксплуатировать далее.

#Транспорт#Город#Новосибирск#Пешеходные эстакады#Установка
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