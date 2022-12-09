Две пешеходные эстакады установят в Новосибирске на Большой улице

На сайте госсзакупок появилась информация о том, что МКУ «Управление дорожного строительства» ищет подрядчика для инженерных изысканий и разработки проектной документации. Цель заказа — реконструировать улицу Большую и построить здесь два надземных пешеходных перехода, которые должны появиться возле остановок общественного транспорта «ЖК «Дивногорский» и ЖК «Новомарусино».
Стоимость заказа составляет 4,8 миллионf рублей, заявки от желающих принимаются до середины следующего года.
Проект предусматривает оригинальное техническое решение, которое будет связано с проектировкой пролета: существующие на магистрали инженерные коммуникации должны быть максимально сохранены.
Ранее сообщалось, что дорога к новому ледовому дворцу спорта уже используется строительной техникой, и ее продолжат эксплуатировать далее.