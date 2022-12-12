В Новосибирске в платежках может не быть графы ТБО

В данный момент отражение платежей физических лиц будет иметь место, если оплата проведена через следующие сервисы и платежные системы: личный кабинет на сайте регионального оператора, мобильные приложения «Платосфера» или «Квартплата+», почта России, «Новосибирскэнергосбыт» и некоторые другие.