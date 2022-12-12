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В Новосибирске в платежках может не быть графы ТБО

Сегодня, 13:14
Фото: 1MI
Платить или подождать?

В Новосибирске платежи за мусор могут не появиться в коммунальной платежке

Платежи за вывоз мусора могут не фигурировать в квитанциях на оплату жилищно-коммунальных услуг, которые получат жители Новосибирска.

Региональный оператор ООО «Экология-Новосибирск» сообщает, что после урегулирования юридических вопросов все платежи будут отражены в лицевых счетах с учетом даты поступления платежей.

В данный момент отражение платежей физических лиц будет иметь место, если оплата проведена через следующие сервисы и платежные системы: личный кабинет на сайте регионального оператора, мобильные приложения «Платосфера» или «Квартплата+», почта России, «Новосибирскэнергосбыт» и некоторые другие.

«Информируем, что платежи поступают и находятся в обработке. После совершения операционных действий данные будут занесены в лицевые счета потребителей. Задержки в обработке платежей вызваны прохождением стандартной юридической процедуры, связанной с назначением внешнего управляющего ООО «Экология-Ноовосибирск». Ситуация может продлится до конца 2022 года», — цитирует регионального оператора издание «Прецедент».

В сообщении регионального оператора, у которого, по всему судя, началась процедура внешнего управления, мы не увидели извинений перед горожанами за доставленные неудобства.

Ранее сообщалось, что  в правительстве Новосибирской области сообщили о том, что региональные тарифы на коммунальные услуги установлены ниже уровня прогнозируемой инфляции.

Тарифы на услуги ЖКХ в Новосибирской области вырастут в 2022 году
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#Общество#Город#Новосибирск#ТБО#Платежки#Квитанция
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