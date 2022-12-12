В Новосибирской области не будут продлевать зимние каникулы в школах

По словам Минобра, в Новосибирской области не будут начинать зимние каникулы раньше времени, а также не будут их продлевать из-за подъема заболеваемости среди школьников. Введение дистанционного обучения пока тоже не обсуждается.
Сергей Федорчук отметил, что для ограничений нет никаких оснований. Совместно с Роспотребнадзором отрабатываются карантинные мероприятия.
Напомним, в регионе предложили продлить режим повышенной готовности в связи с заболеваемостью ОРВИ, гриппом и коронавирусом. Уже четвертую неделю отмечается незначительное количество заболевших как в области, так и в Новосибирске. Всего заразившихся 25 тысяч.