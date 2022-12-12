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В Новосибирской области не будут продлевать зимние каникулы в школах

Сегодня, 07:25
Фото: 1MI
Дети продолжат учиться очно
Будет ли всеобщий дистант в школах из-за ОРВИ и гриппа, ответил министр образования НСО Сергей Федорчук во время оперативного совещания в правительстве.

По словам Минобра, в Новосибирской области не будут начинать зимние каникулы раньше времени, а также не будут их продлевать из-за подъема заболеваемости среди школьников. Введение дистанционного обучения пока тоже не обсуждается.

Сергей Федорчук отметил, что для ограничений нет никаких оснований. Совместно с Роспотребнадзором отрабатываются карантинные мероприятия.

Режим повышенной готовности в Новосибирской области могут продлить до 1 марта-2023
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Напомним, в регионе предложили продлить режим повышенной готовности в связи с заболеваемостью ОРВИ, гриппом и коронавирусом. Уже четвертую неделю отмечается незначительное количество заболевших как в области, так и в Новосибирске. Всего заразившихся 25 тысяч. 

#Эмилия Губарева#Дети#Диктант
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