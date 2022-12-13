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В Новосибирске при пожаре в бане в СНТ «Золотая горка» погиб человек

Сегодня, 06:51
Фото: 1MI
Человек сгорел в бане в СНТ «Золотая горка» в Новосибирске
Деревянная баня загорелась в СНТ «Золотая горка» в Новосибирске утром 13 декабря. Очевидцы сообщают о погибшем на пожаре человеке.

Возгорание произошло в бане на территории дачного дома в 10:44. Огонь потушили полностью через 20 минут, по данным ГУ МЧС по Новосибирской области.

Как пишут очевидцы в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте», в завалах пожарные обнаружили тело женщины. Также получил серьезные ожоги тела мужчина.

Правоохранители пока не давали официальных комментариев по факту гибели человека. Atas.info запросил информацию у Следственного комитета региона.

Обновленно: "В результате пожара погибла женщина, её личность устанавливается. Пострадал мужчина, госпитализирован с ожогами. Идет доследственная проверка. По результатам  будет принято процессуальное решение", - рассказала пресс-секретарь СУ СКР Новосибирской области Елена Коновалова.

Напомним, вечером 12 декабря пожарные спасли на пожаре девять жильцов многоэтажки на Дуси Ковальчук в Новосибирске. Одну женщину госпитализировали с отравлением угарным газом.

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#Алина Шефер#Пожар#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Погиб
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