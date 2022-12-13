В Новосибирске при пожаре в бане в СНТ «Золотая горка» погиб человек

Возгорание произошло в бане на территории дачного дома в 10:44. Огонь потушили полностью через 20 минут, по данным ГУ МЧС по Новосибирской области.
Как пишут очевидцы в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте», в завалах пожарные обнаружили тело женщины. Также получил серьезные ожоги тела мужчина.
Правоохранители пока не давали официальных комментариев по факту гибели человека. Atas.info запросил информацию у Следственного комитета региона.
Обновленно: "В результате пожара погибла женщина, её личность устанавливается. Пострадал мужчина, госпитализирован с ожогами. Идет доследственная проверка. По результатам будет принято процессуальное решение", - рассказала пресс-секретарь СУ СКР Новосибирской области Елена Коновалова.
Напомним, вечером 12 декабря пожарные спасли на пожаре девять жильцов многоэтажки на Дуси Ковальчук в Новосибирске. Одну женщину госпитализировали с отравлением угарным газом.