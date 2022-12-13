atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

В селе Криводановка ввели в эксплуатацию поликлинику на 300 пациентов в сутки

Сегодня, 17:28
Фото: сайт правительства НСО
Новая поликлиника ждет пациентов

В Новосибирской области появилась поликлиника с лучевой терапией и диагностикой

В новом медицинском учреждении есть взрослое и детское отделения, диагностические кабинеты, лаборатории, кабинеты профильных врачей, отделение восстановительного лечения и женская консультация.

Новая поликлиника построена в рамках национального проекта «Здравоохранение» и входит в программу модернизации первичного медицинского звена. Здесь можно будет провести диагностику, получить консультацию и лечение у врачей — специалистов узких разного профиля.
«Сегодня Криводановка — активно развивающаяся территория. Здесь постоянно идет прирост населения, на данный момент за старой больницей закреплено 12,2 тысяч жителей, в перспективе эта цифра вырастет до 19,5 тысяч человек. Поэтому строительство нового учреждения здравоохранения на территории крайне необходимо. Построенная поликлиника сделает медицинскую помощь для жителей Криводановки ближе и доступнее», –  цитирует пресс-служба правительства Новосибирской области министра строительства региона Алексея Колмакова. 

Ранее сообщалось, что строительная готовность трех поликлиник из семи составила 50% в Новосибирске.

#Общество#Новосибирская область#Поликлиника#Строительство#Места
Подпишитесь
"Экология-Новосибирск" получила внешнего управляющего из Москвы
Сегодня, 05:38
Худсовет Новосибирска решил сохранить мурал с доктором и сердцем на Фрунзе
Сегодня, 09:09
Звезда ТНТ Мусагалиев предложил переименовать Новосибирск в честь усатого певца
Сегодня, 09:55
«Рвет, морозит»: жительница Новосибирска назвала смертельные симптомы свиного гриппа
Сегодня, 08:10
"РАТМ-Холдинг" инициировал досрочную отставку директора стадиона "Спартак"
Сегодня, 06:48
Как зацепить девушку на первом свидании, если ты в Новосибирске
8 декабря 09:10