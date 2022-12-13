В селе Криводановка ввели в эксплуатацию поликлинику на 300 пациентов в сутки

Новая поликлиника построена в рамках национального проекта «Здравоохранение» и входит в программу модернизации первичного медицинского звена. Здесь можно будет провести диагностику, получить консультацию и лечение у врачей — специалистов узких разного профиля.

«Сегодня Криводановка — активно развивающаяся территория. Здесь постоянно идет прирост населения, на данный момент за старой больницей закреплено 12,2 тысяч жителей, в перспективе эта цифра вырастет до 19,5 тысяч человек. Поэтому строительство нового учреждения здравоохранения на территории крайне необходимо. Построенная поликлиника сделает медицинскую помощь для жителей Криводановки ближе и доступнее», – цитирует пресс-служба правительства Новосибирской области министра строительства региона Алексея Колмакова.