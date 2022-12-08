В Новосибирске три поликлиники по концессии готовы на 50%

Напомним, поликлиника № 2 строится на улице Татьяны Снежиной, 27-я на Ереванской, а 7-я на Пролетарской. В последней уже закончили установку окон и выполнили прокладку теплосетей. Сейчас рабочие занимаются коммунальными системами.