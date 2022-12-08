В Новосибирске три поликлиники по концессии готовы на 50%

Речь идет о медицинских учреждениях № 2, 27 и 7. Первая построена на 48%, вторая на 49%, а третья – на 53%.
Напомним, поликлиника № 2 строится на улице Татьяны Снежиной, 27-я на Ереванской, а 7-я на Пролетарской. В последней уже закончили установку окон и выполнили прокладку теплосетей. Сейчас рабочие занимаются коммунальными системами.
Всего по концессии компания должна возвести семь поликлиник. Уже развернули строительные площадки для их строительства.
По данным «ВИС», эти работы выполняют 378 строителей и около 20 единиц техники. Они должны закончить строительство до конца 2023 года, согласно контракту.