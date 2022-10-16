Министерство здравоохранения Новосибирской области объяснило причины подачи иска в Арбитражный суд о взыскании с "Седьмой концессионной компании" 54 млн рублей. Компания, входящая в группу ВИС, должны построить в Новосибирске семь поликлиник в рамках концессионного соглашения с региональным правительством.
"Поскольку ООО "Седьмая концессионная компания" было допущено несвоевременное исполнение обязательств по проектированию поликлиник, а именно по получению заключения государственной экспертизы и разрешений на строительство, Министерством здравоохранения Новосибирской области было инициировано обращение в Арбитражный суд Новосибирской области с требованием к частному партнеру по соглашению о ГЧП о взыскании неустойки. Обращаем внимание, что обращению в суд публичным партнером предшествовали предусмотренные соглашением о ГЧП претензионная работа и разрешение спора во внесудебном порядке", - говорится в ответе на запрос редакции Atas.info за подписью главы регионального Минздрава Константина Хальзова.
Следующее заседание Арбитражного суда намечено на 26 октября, на него для участия в процессе вызван представитель новосибирской прокуратуры.
Изначально сдать поликлиники планировалось в 2023 году, однако начало строительства ежегодно откладывается. На данный момент смета строительства уже выросла с 7 до 19 миллиардов, что возмутило депутатов местного Заксобрания.
Строительный комитет рекомендовал правительству отказаться от механизма ГЧП концессии в отношении 4-х поликлиник, строительство которых еще не начато. Депутаты озвучили предложение не выдавать концессионеру новый капитальный грант из бюджета на 1.580 млрд. рублей, а также назначить новую экспертизу сметы 3-х поликлиник, которые начали строиться.