Строительный комитет рекомендовал правительству отказаться от механизма ГЧП концессии в отношении 4-х поликлиник, строительство которых еще не начато. Депутаты озвучили предложение не выдавать концессионеру новый капитальный грант из бюджета на 1.580 млрд. рублей, а также назначить новую экспертизу сметы 3-х поликлиник, которые начали строиться.