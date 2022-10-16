atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Минздрав Новосибирской области прокомментировал суд по концессии семи поликлиник

Сегодня, 11:53
Фото: 1MI
Региональное министерство здравоохранения объяснило, почему подало исковое заявление о взыскании 54 миллионов рублей с "Седьмой концессионной компании", входящей в группу ВИС. Дело связано со строительством семи поликлиник в Новосибирске

Министерство здравоохранения Новосибирской области объяснило причины подачи иска в Арбитражный суд о взыскании с "Седьмой концессионной компании" 54 млн рублей. Компания, входящая в группу ВИС, должны построить в Новосибирске семь поликлиник в рамках концессионного соглашения с региональным правительством.

"Поскольку ООО "Седьмая концессионная компания" было допущено несвоевременное исполнение обязательств по проектированию поликлиник, а именно по получению заключения государственной экспертизы и разрешений на строительство, Министерством здравоохранения Новосибирской области было инициировано обращение в Арбитражный суд Новосибирской области с требованием к частному партнеру по соглашению о ГЧП о взыскании неустойки. Обращаем внимание, что обращению в суд публичным партнером предшествовали предусмотренные соглашением о ГЧП претензионная работа и разрешение спора во внесудебном порядке", - говорится в ответе на запрос редакции Atas.info за подписью главы регионального Минздрава Константина Хальзова.
"Преступление государственное": депутаты о концессии стройки семи поликлиник
Узнать подробнее

Следующее заседание Арбитражного суда намечено на 26 октября, на него для участия в процессе вызван представитель новосибирской прокуратуры.

Изначально сдать поликлиники планировалось в 2023 году, однако начало строительства ежегодно откладывается. На данный момент смета строительства уже выросла с 7 до 19 миллиардов, что возмутило депутатов местного Заксобрания.

Строительный комитет рекомендовал правительству отказаться от механизма ГЧП концессии в отношении 4-х поликлиник, строительство которых еще не начато. Депутаты озвучили предложение не выдавать концессионеру новый капитальный грант из бюджета на 1.580 млрд. рублей, а также назначить новую экспертизу сметы 3-х поликлиник, которые начали строиться.

Читайте также:
Владимира Путина просят разобраться с "мусорной концессией" в Новосибирской областиКонец концессии? Правительство может построить 6 школ за счет бюджетаНовосибирский губернатор вступился за концессию 7 поликлиник после критики депутатов
#Общество#Новосибирск#Суд#Арбитраж#Концессия#Поликлиника
Подпишитесь
Громкий скандал с новосибирской постановкой «Тангейзер» попал в книгу Джоан Роулинг
Сегодня, 12:09
24 тысячи человек уехали из Новосибирской области за последние полгода
Сегодня, 09:27
"Разок шмальни": в Новосибирске ищут стрелков из движущегося автомобиля
Сегодня, 16:35
Земли военного городка в Новосибирске сняли с аукциона
Сегодня, 14:44
Народный артист Михайлов прочел стихи мобилизованным в Новосибирске
Сегодня, 15:55
Жуткий холод и мокрый снег нагрянет в Новосибирск на новой неделе
Сегодня, 12:52