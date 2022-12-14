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На склад взрывчатки новосибирского ИГиЛ требуются охранники

Сегодня, 15:36
Фото: Pixnio
Новосибирский Институт гидродинамики имени Лаврентьева СО РАН (ИГиЛ) опубликовал на портале "Госзакупки" тендер на охрану склада взрывчатых веществ.

Площадь склада составляет 2700 кв. м, объект обнесён двухметровым железобетонным забором, поверх которого установлена колючая проволока.

От исполнителя требуется организовать на объекте пропускной режим, пресекать правонарушения на складе и прилегающей к нему территории. Следить за происходящим охранники будут в том числе с помощью системы видеонаблюдения, а их круглосуточный пост должен быть оборудован тревожной кнопкой. 

Начальная стоимость контракта - 3,8 млн рублей.

Ранее департамент земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска заказал ремонт двух бомбоубежищ для гражданского населения за 427 и 445 тыс. рублей.

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#Город#Бизнес#Новосибирск#Склад взрывчатки#Охрана
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