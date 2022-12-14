На склад взрывчатки новосибирского ИГиЛ требуются охранники

От исполнителя требуется организовать на объекте пропускной режим, пресекать правонарушения на складе и прилегающей к нему территории. Следить за происходящим охранники будут в том числе с помощью системы видеонаблюдения, а их круглосуточный пост должен быть оборудован тревожной кнопкой.