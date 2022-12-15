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Массовое отключение электричества произошло в микрорайоне Шлюз Советского района

Сегодня, 15:47
Фото: телеграм-канал Прокуратура Новосибирской области
Глава прокуратуры Советского района лично побывал на месте аварии

Прокуратура Новосибирска начала проверку по факту отключения электричества

Вечером 15 декабря в микрорайоне Шлюз Советского района Новосибирска произошло массовое отключение электричества. Обесточенными оказались жилые дома на улицах Вахтангова, Сиреневая, Шлюзовая, Труженников, Иноземная.

Прокуратура Советского района организовала проверку по факту отключения электричества этом районе города.

Для координации ремонтно-восстановительных работ на место аварии незамедлительно выехал и.о. прокурора Советского района Андрей Акрамов.

В сообщении ведомства говорится, что в 20.00 осуществлено частичное восстановление электроснабжения, в 21.35 осуществлена полная подача электроэнергии в дома микрорайона.
Сейчас прокуратура проверяет соблюдение законодательства работниками ФГУП «УЭВ» при проведении работ, в результате которых были обесточены многоквартирные дома. 

Ранее сообщалось, что на аппаратном совещании мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что управляющие компании не успевают оперативно подключать тепло в домах.

#Происшествия#Новосибирск#Авария#Прокуратура#Электричество
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