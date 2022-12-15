Массовое отключение электричества произошло в микрорайоне Шлюз Советского района

Прокуратура Советского района организовала проверку по факту отключения электричества этом районе города.
Для координации ремонтно-восстановительных работ на место аварии незамедлительно выехал и.о. прокурора Советского района Андрей Акрамов.
В сообщении ведомства говорится, что в 20.00 осуществлено частичное восстановление электроснабжения, в 21.35 осуществлена полная подача электроэнергии в дома микрорайона.
Сейчас прокуратура проверяет соблюдение законодательства работниками ФГУП «УЭВ» при проведении работ, в результате которых были обесточены многоквартирные дома.
Ранее сообщалось, что на аппаратном совещании мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что управляющие компании не успевают оперативно подключать тепло в домах.