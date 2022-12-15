Новосибирская область намерена с помощью концессии построить онкодиспансер

Новый комплекс онкодиспансера объединит консультативно-диагностическое отделение на 650 посещений в смену, хирургию на 390 коек, стационар на 290 коек, корпус радиотерапии на 20 коек и пансионат на 100 коек.
«Смертность от рака в области стоит на третьем месте после сердечно-сосудистых заболеваний и травматизма. В 2021 году показатель смертности составлял 222,7 случая на 100 тысяч человек», — процитировало издание «ТАСС» слова и.о. министра экономического развития правительства Новосибирской области Виталия Жовтака.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске нашли подрядчика для строительства школы за 1,3 млрд рублей.