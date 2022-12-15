Новосибирская область намерена с помощью концессии построить онкодиспансер

«Смертность от рака в области стоит на третьем месте после сердечно-сосудистых заболеваний и травматизма. В 2021 году показатель смертности составлял 222,7 случая на 100 тысяч человек», — процитировало издание «ТАСС» слова и.о. министра экономического развития правительства Новосибирской области Виталия Жовтака.