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Новосибирская область намерена с помощью концессии построить онкодиспансер

Сегодня, 15:12
Фото: 1MI
Новый онкодиспансер необходим городу и области

Депутаты НСО поддержали концессионное соглашение на строительство онкодиспансера

Инициатором строительства нового онкологического диспансера выступила фирма "Межинвестгруп - Новосибирск"



Новый комплекс онкодиспансера объединит консультативно-диагностическое отделение на 650 посещений в смену, хирургию на 390 коек, стационар на 290 коек, корпус радиотерапии на 20 коек и пансионат на 100 коек.

«Смертность от рака в области стоит на третьем месте после сердечно-сосудистых заболеваний и травматизма. В 2021 году показатель смертности составлял 222,7 случая на 100 тысяч человек», — процитировало издание «ТАСС» слова и.о. министра экономического развития правительства Новосибирской области Виталия Жовтака. 

Ранее сообщалось, что в  Новосибирске нашли подрядчика для строительства школы за 1,3 млрд рублей.

#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Онкодиспансер#Концессия#Строительство
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