Учебное заведение возведут на улице Забалуева в микрорайоне «Радуга Сибири». Школа рассчитана на 825 мест.
Проект здания разработает ООО «Консалт-проект». Также определен подрядчик для строительства – им стал АО «Бердский строительный трест». Проектирование начнется в 1-м квартале 2023 года, а строительство во 2-м квартале 2023 года.
Известно, что возле школы сделают стадион с полем для мини-футбола, а также зону для легкой атлетики и многое другое. На строительство потратят 1,3 миллиарда рублей.
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