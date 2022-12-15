Спикер Заксобрания предложил построить школу на месте старой больницы

В НСО депутат предлагает построить школу на месте старой инфекционной больницы

Причина переноса места строительства связана с тем, что рядом со зданием на Кирова 3 скоро начнут строить парк им. Бугакова. И новое здание общеобразовательного учреждения может повлиять на размеры будущего парка.