Спикер Заксобрания предложил построить школу на месте старой больницы
Сегодня, 10:30
Фото: 1MI
Городу нужен парк. И школа тоже нужна
В НСО депутат предлагает построить школу на месте старой инфекционной больницы
Причина переноса места строительства связана с тем, что рядом со зданием на Кирова 3 скоро начнут строить парк им. Бугакова. И новое здание общеобразовательного учреждения может повлиять на размеры будущего парка.
С таким предложением выступил спикер Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив.
Он считает, размеры нового парка, на строительство которого запланировано 67,5 млн рублей, придется существенно сократить, поскольку на этом месте планируется возведение новой школы. И предлагает перенести здание учебного заведения на место, где сейчас располагается старая инфекционная больница.
"Буду выходить с предложением оставить всю территорию под парк. Это единственное место в центре города, наиболее подходящее для строительства парка. А школу можно построить на месте старой инфекционной больницы. Шикарное место! – цитирует спикера Законодательного собрания издание "Прецедент".
Ранее сообщалось, что в Новосибирске нашли подрядчика для строительства школы за 1,3 млрд рублей.