Трамвайные пути на Калинина восстановили после вмешательства прокуратуры



Дорожное полотно на площади Калинина, напротив дома на Дуси Ковальчук, давно вышло из строя и доставляло немало проблем автомобилистам.

Проезжая часть, особенно возле трамвайных путей, сплошь покрыта ямами и выбоинами. На плачевное состояние межрельсового пространства обратила внимание прокуратура Заельцовского района.

«Установлено, что на проезжей части в районе дома 179/2 по улице Дуси Ковальчук имеются существенные дефекты в покрытии межрельсового пространства. Прокуратурой района в связи с выявленными нарушениями вынесено представление директору МКУ «ДЭУ», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

Сейчас ремонтные работы завершены и дорожное покрытие восстановлено.