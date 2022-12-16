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Трамвайные пути на Калинина восстановили после вмешательства прокуратуры

Сегодня, 07:56

В Новосибирске после прокурорской проверки отремонтировали трамвайные пути

Участок дороги на площади Калинина около стелы отремонтировали после вынесения представления МКУ «ДЭУ1».


Дорожное полотно на площади Калинина, напротив дома на Дуси Ковальчук, давно вышло из строя и доставляло немало проблем автомобилистам.
Проезжая часть, особенно возле трамвайных путей, сплошь покрыта ямами и выбоинами. На плачевное состояние межрельсового пространства обратила внимание прокуратура Заельцовского района.
«Установлено, что на проезжей части в районе дома 179/2 по улице Дуси Ковальчук имеются существенные дефекты в покрытии межрельсового пространства. Прокуратурой района в связи с выявленными нарушениями вынесено представление директору МКУ «ДЭУ», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.
Сейчас ремонтные работы  завершены и дорожное покрытие восстановлено.

Ранее сообщалось, что прокуратура Советского района организовала проверку по факту отключения электричества этом районе города.

#Транспорт#Новосибирск#Прокуратура#Дороги#Трамвайные пути
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