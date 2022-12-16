В Доволенском районе нарушили сроки исполнения госконтракта

Контракт на выполнение подрядных работ по строительству объекта «Здание фельдшерско-акушерского пункта в селе Волчанка ГБУЗ НСО Доволенская ЦРБ» заключался в рамках национального проекта «Здравоохранение».
Прокуратура Доволенского района проверила исполнение контракта, установила нарушение срока выполнения договорных обязательств и вынесла предостережение о недопустимости нарушения закона.
«В результате принятых прокуратурой мер подрядные работы выполнены в полном объеме, государственный контракт по национальному проекту „Здравоохранение“ исполнен», — говорится в телеграм-канале прокуратуры Новосибирской области.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске после прокурорской проверки отремонтировали трамвайные пути.