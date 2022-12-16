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В Доволенском районе нарушили сроки исполнения госконтракта

Сегодня, 14:53
Фото: телеграм-канал прокуратуры Новосибирской области
Закон суров, но... закон

В НСО исполнен государственный контракт после вмешательства прокуратуры

Прокуратура Довленского района проверила исполнение контракта на строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Волчанка.

Контракт на выполнение подрядных работ по строительству объекта «Здание фельдшерско-акушерского пункта в селе Волчанка ГБУЗ НСО Доволенская ЦРБ» заключался в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Прокуратура Доволенского района проверила исполнение контракта, установила нарушение срока выполнения договорных обязательств и вынесла предостережение о недопустимости нарушения закона.

«В результате принятых прокуратурой мер подрядные работы выполнены в полном объеме, государственный контракт по национальному проекту „Здравоохранение“ исполнен», — говорится в телеграм-канале  прокуратуры Новосибирской области.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске после прокурорской проверки отремонтировали трамвайные пути.

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#Общество#Новосибирская область#Прокуратура#ФАП#Контракт
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