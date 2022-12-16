Веники и соль заготовили для диких животных в Новосибирской области

Работа по сохранности диких животных и мест их обитания возложена на ГБУ НСО «Природоохранная инспекция», которое подчиняется природоохранному министерству региона.
Его руководитель Андрей Молоков считает, что специалисты природоохранной инспекции охраняют животное разнообразие региона, осуществляют охотничий надзор в заказниках и выполняют биотехнические мероприятия, столь необходимые во время холодной зимы.
«Охотоведы делают кормушки, солонцы, выкладывают сено и соль для животных, устраивают искусственные гнезда, галечники и порхалища для птиц», — цитирует главу ГБУ НСО «Природоохранная инспекция» пресс-служба правительства Новосибирской области.
С заботой о диких животных и пернатых только в 2022 году сотрудники инспекции отремонтировали 86 кормушек, изготовили 16 новых кормушек, организовали и обновили 4 галечника, отремонтировали 118 солонцов и сделали 14 новых солонцов.
В 2022 году предприятие заготовило для грядущей зимы 9 тысяч веников, 600 центнеров сена и 20 тонн соли.
Сотрудники инспекции уже выложили в кормушки и прочие приспособленные для кормежки места 300 центнеров сена и 4,5 тонны соли.
Ранее сообщалось, что в Новосибирской области лоси лижут соль на дорогах.