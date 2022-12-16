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Веники и соль заготовили для диких животных в Новосибирской области

Сегодня, 09:36
Фото: 1MI
кормушки для зверей регуляно заполняются, несмотря на мороз или снег

Для диких животных в Новосибирской области заготовили веники и соль

Для поддержания численности животных холодной зимой охотоведы из Минприроды проводят биотехнические мероприятия в заказниках области.

Работа по сохранности диких животных и мест их обитания возложена на ГБУ НСО «Природоохранная инспекция», которое подчиняется природоохранному министерству региона.

Его руководитель Андрей Молоков  считает, что специалисты природоохранной инспекции охраняют животное разнообразие региона, осуществляют охотничий надзор в заказниках и выполняют биотехнические мероприятия, столь необходимые во время холодной зимы.

«Охотоведы делают кормушки, солонцы, выкладывают сено и соль для животных, устраивают искусственные гнезда, галечники и порхалища для птиц», — цитирует главу ГБУ НСО «Природоохранная инспекция» пресс-служба правительства Новосибирской области.

С заботой о диких животных и пернатых только в 2022 году сотрудники инспекции отремонтировали 86 кормушек, изготовили 16 новых кормушек, организовали и обновили 4 галечника, отремонтировали 118 солонцов и сделали 14 новых солонцов.

В 2022 году предприятие заготовило для грядущей зимы 9 тысяч веников, 600 центнеров сена и 20 тонн соли.

Сотрудники инспекции уже выложили в кормушки и прочие приспособленные для кормежки места  300 центнеров сена и 4,5 тонны соли.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области лоси лижут соль на дорогах.

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#Общество#Новосибирская область#Животные#Кормушки#Инспекция
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