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Мэрия прокомментировала досрочную смену директора Стадиона "Спартак"

Сегодня, 08:23
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info
Каток на Стадионе "Спартак"

В мэрии ответили на вопрос о смене директора ОАО "Стадион "Спартак" в Новосибирске

"ОАО может в любой момент объявить о прекращении полномочий действующего генерального директора," - со ссылкой на ФЗ №208 от 26.12.1995 ответили в мэрии на запрос о причинах досрочной смены генерального директора ОАО "Стадиона "Спартак".

Досрочная смена генерального директора является обычной процедурой, тем не менее, она всегда имеет причину. Конкретную причину смены директора ОАО "Стадион "Спартак" в мэрии Новосибирска не назвали, сообщив, что "Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора и избрании нового исполнительного органа".

Кандидатуру нового директора стадиона в мэрии также не раскрыли, ответив, что она станет известна на общем собрании акционеров 11 января 2023 года. О том, как будет голосовать город Новосибирск на собрании акционеров на данный момент тоже неизвестно: "Город Новосибирск будет голосовать на собрании всеми своими акциями из расчета одна акция - один голос в интересах города". 

На запрос о возможной приватизации объекта, мэрия ответила, что "Приватизация имущества, находящегося в собственности, противоречит законодательству РФ".  О смене директора старейшего стадиона в Новосибирске стало известно в начале декабря 2022 года, инициатором выступил совладелец ОАО "Стадиона "Спартак" - "РАТМ-Холдинг".

#Ольга Храмушкина#Общество#Политика#Город#Новосибирск#Стадион
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