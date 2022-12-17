Кандидатуру нового директора стадиона в мэрии также не раскрыли, ответив, что она станет известна на общем собрании акционеров 11 января 2023 года. О том, как будет голосовать город Новосибирск на собрании акционеров на данный момент тоже неизвестно: "Город Новосибирск будет голосовать на собрании всеми своими акциями из расчета одна акция - один голос в интересах города".