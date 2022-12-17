Досрочная смена генерального директора является обычной процедурой, тем не менее, она всегда имеет причину. Конкретную причину смены директора ОАО "Стадион "Спартак" в мэрии Новосибирска не назвали, сообщив, что "Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора и избрании нового исполнительного органа".
Кандидатуру нового директора стадиона в мэрии также не раскрыли, ответив, что она станет известна на общем собрании акционеров 11 января 2023 года. О том, как будет голосовать город Новосибирск на собрании акционеров на данный момент тоже неизвестно: "Город Новосибирск будет голосовать на собрании всеми своими акциями из расчета одна акция - один голос в интересах города".
На запрос о возможной приватизации объекта, мэрия ответила, что "Приватизация имущества, находящегося в собственности, противоречит законодательству РФ". О смене директора старейшего стадиона в Новосибирске стало известно в начале декабря 2022 года, инициатором выступил совладелец ОАО "Стадиона "Спартак" - "РАТМ-Холдинг".