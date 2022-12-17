Жители квартиры в дома по адресу Добролюбова, 207 в Октябрьском районе Новосибирска два с половиной часа пытались спасти свое жилье от дождя из кипятка, который лился с потолка. Как выяснилось, прорвало трубу на чердаке.
Как сообщает собственница квартиры в паблике АСТ-54, в негодность пришла вся мебель, стены и потолок нуждаются в ремонте, вероятно, пострадали и квартира, которая находится ниже.
"Что вообще у нас в городе происходит в эту зиму? Какое-то стихийное бедствие", - задается риторическим вопросом в комментариях Анна Пугачева.
"Этой зимой весело всем в Новосибирске. Запуск фонтанов и горячих источников сильно точно совпадает со всемирной обстановкой. Какая-то прям мистика", – констатирует Дмитрий Петров.