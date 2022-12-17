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В Новосибирске квартиру залило кипятком после прорыва трубы

Сегодня, 03:39
Фото: 1MI
Трубя с горячей водой не выдержали давления

Кипяток затопил квартиру в Октябрьском районе Новосибирска

В Октябрьском районе Новосибирска более двух часов жители многоквартирного дома пытались бороться с кипятком, который заливал квартиру с потолка

Жители квартиры в дома по адресу Добролюбова, 207 в Октябрьском районе Новосибирска два с половиной часа пытались спасти свое жилье от дождя из кипятка, который лился с потолка. Как выяснилось, прорвало трубу на чердаке.

Как сообщает собственница квартиры в паблике АСТ-54, в негодность пришла вся мебель, стены и потолок нуждаются в ремонте, вероятно, пострадали и квартира, которая находится ниже.

"Что вообще у нас в городе происходит в эту зиму? Какое-то стихийное бедствие", - задается риторическим вопросом в комментариях Анна Пугачева.

"Этой зимой весело всем в Новосибирске. Запуск фонтанов и горячих источников сильно точно совпадает со всемирной обстановкой. Какая-то прям мистика", – констатирует Дмитрий Петров.

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#Происшествия#Новосибирск#Авария#Мороз#Трубы
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