По пути из магазина домой в районе домов № 291 и 289 по улице Тульской в Кировском районе Новосибирска 37-летний мужчина сорвался с мостика, проложенного через водоем с кипятком и погиб. По словам знакомых, это место известно местным жителям как "гиблое".