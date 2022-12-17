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Сварился заживо: в Новосибирске нашли тело пропавшего мужчины

Сегодня, 02:47
Фото: 1MI
Озеро с кипятком давно существует в Кировском районе

Спустя три после пропажи новосибирца нашли в яме с кипятком

37-летний мужчина погиб в Кировском районе Новосибирска, упав с моста в озеро кипятка. Этот водоем хорошо известен местным жителям, но откуда в нем берется раскаленная вода, никому неизвестно

По пути из магазина домой в районе домов № 291 и 289 по улице Тульской в Кировском районе Новосибирска 37-летний мужчина сорвался с мостика, проложенного через водоем с кипятком и погиб. По словам знакомых, это место известно местным жителям как "гиблое".

Вероятно, мужчина оступился в темноте и потерял ориентацию, поэтому не смог быстро выбраться обратно. Кроме того, говорят его знакомые, дно смертельно опасного водоема состоит из вязкой глины. Какой источник подпитывает это озеро, неизвестно, передают "Вести Новосибирск". Тело нашли спустя три после пропажи человека.

Ранее мы рассказывали о том, что три человека погибли, провалившись в яму с кипятком в подвале новосибирского лицея № 12.

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#Происшествия#Новосибирск#Гибель#Пропал#Кипяток
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